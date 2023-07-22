Zeynep Bastık Times Meydanı’nda

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Dijital müzik platformu Spotify’ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek üzere hayata geçirdiği EQUAL müzik çalma listesine Zeynep Bastık, “Eyvah” adlı şarkısıyla konuk oldu.

New York Times Meydanı’ndaki meşhur reklam alanında boy gösteren Bastık, Türkiye EQUAL yerel çalma listesine girip kapağını da süsledi.

Zeynep Bastık, sosyal medya hesabında bu programın bir parçası olmasıyla ilgili olarak bir gönderi hazırladı ve altına “Güne bu manzarayla başladım” notunu yazdı. Zeynep Bastık, “Eyvah”ın sözlerini Goko! ile beraber yazıp besteledi.