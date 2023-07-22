×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Zeynep Bastık Times Meydanı’nda

Güncelleme Tarihi:

#Zeynep Bastık#Şarkıcı#Times Meydanı
Zeynep Bastık Times Meydanı’nda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 08:46

Zeynep Bastık, Spotify’ın sektördeki kadın müzisyenleri desteklemek için oluşturduğu EQUAL müzik listesinin kapağına konuk oldu. Bastık, New York Times Meydanı’ndaki dev dijital ekranını da süsledi.

Haberin Devamı

Dijital müzik platformu Spotify’ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek üzere hayata geçirdiği EQUAL müzik çalma listesine Zeynep Bastık, “Eyvah” adlı şarkısıyla konuk oldu.

New York Times Meydanı’ndaki meşhur reklam alanında boy gösteren Bastık, Türkiye EQUAL yerel çalma listesine girip kapağını da süsledi.

Zeynep Bastık, sosyal medya hesabında bu programın bir parçası olmasıyla ilgili olarak bir gönderi hazırladı ve altına “Güne bu manzarayla başladım” notunu yazdı. Zeynep Bastık, “Eyvah”ın sözlerini Goko! ile beraber yazıp besteledi.

Zeynep Bastık Times Meydanı’nda

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zeynep Bastık#Şarkıcı#Times Meydanı