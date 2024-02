Zerrin Özer’in eski eşi Alper Önal, sessizliğini bozdu...

Haberin Devamı

Alper Önal, geçtiğimiz günlerde MGM müzik etiketi ile yayınlanan sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Ahdım Olsun' adlı teklisi ve klibi ile tüm dijital platformlarda yeniden sevenleri ile buluştu.



Önal, boşanmış olmalarına rağmen Zerrin Özer 'le dostluklarının hiç kesilmediğini söyleyerek: "Hastalığı boyunca her gün konuştuk. Darülacezeyi tercih etmeden bir süre önce ben onun yanıma gelmesini istedim. Hastanesini doktorlarını her şeyini ayarlamıştım. Ve hastane sürecinden sonrada onu evimde istediği süre misafir edecektim. Fakat son dakika gelmekten vazgeçerek Darülaceze'ye gitmeye karar verdi. Zerrin benim her zaman başımın tacıdır" diye konuştu.