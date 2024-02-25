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Zerrin Özer’in eski eşi Alper Önal, sessizliğini bozdu...

Güncelleme Tarihi:

#Zerrin Özer#Alper Önal#Darülaceze
Zerrin Özer’in eski eşi Alper Önal, sessizliğini bozdu...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 11:53

Zerrin Özer'le 1991 yılında evlenip 92 yılında boşanan Alper Önal, Özer'le bir yıl süren evliliğinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ettiğini ve 6 yıldır Mersin'de yaşadığını söyledi.

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Alper Önal, geçtiğimiz günlerde MGM müzik etiketi ile yayınlanan sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Ahdım Olsun' adlı teklisi ve klibi ile tüm dijital platformlarda yeniden sevenleri ile buluştu.

Zerrin Özer’in eski eşi Alper Önal, sessizliğini bozdu...

DARÜLACEZE'YE GİTMEYE KARAR VERDİ
Önal, boşanmış olmalarına rağmen Zerrin Özer'le dostluklarının hiç kesilmediğini söyleyerek: "Hastalığı boyunca her gün konuştuk. Darülacezeyi tercih etmeden bir süre önce ben onun yanıma gelmesini istedim. Hastanesini doktorlarını her şeyini ayarlamıştım. Ve hastane sürecinden sonrada onu evimde istediği süre misafir edecektim. Fakat son dakika gelmekten vazgeçerek Darülaceze'ye gitmeye karar verdi. Zerrin benim her zaman başımın tacıdır" diye konuştu.
Zerrin Özer’in eski eşi Alper Önal, sessizliğini bozdu...


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#Zerrin Özer#Alper Önal#Darülaceze

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