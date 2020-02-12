MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriZemheri'nin yeni bölümünde dikkat çeken yakınlaşma! Zemheri 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
GeriTelevizyon Zemheri'nin yeni bölümünde dikkat çeken yakınlaşma! Zemheri 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 12.02.2020 - 00:32,Son Güncelleme:/

Zemheri'nin yeni bölümünde dikkat çeken yakınlaşma! Zemheri 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zemheri'nin yeni bölümünde dikkat çeken yakınlaşma! Zemheri 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Zemheri'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zemheri'nin ekranlara gelen 5. bölüm fragmanında Firüze ve Ayaz arasında yaşanan sürpriz yakınlaşma, bu hafta heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağının ipuçlarını verdi. Ertan'ın Firüze'yi uçurumdan itmesi ise yeni bölümde yaşanacak çarpıcı olaylar arasında yer alıyor. Peki, Zemheri'nin yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Zemheri'nin 5. bölüm fragmanı ve özeti.

Zerrin Tekindor, Caner Tekindor, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Şebnem Dönmez gibi oyuncuların yer aldığı Zemheri, 12 Şubat Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Zemheri'nin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanına, Firüze'nin babasının bıçaklanması damga vurdu. İşte, Zemheri'nin yeni bölüm fragmanından görüntüler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertan'ın şüpheleri adım adım birbirini tetikleyerek devam eder ve Firuze'yle tehlikeli bir oyunun içine girmeye karar verir.

Faruk'un şirkete gelmesiyle zor anlar yaşayan Firuze, daha da büyük bir çıkmazın içine düştüğünün farkında bile değildir. Ertan'ın şüphelenmesiyle birlikte çember onun için gitgide daralırken, Ayaz'ın hayatındaki yeri ise gitgide artmaktadır.

Faruk, çaldığı paranın bedelini tahmin ettiğinden daha ağır ödemek zorunda kalacaktır. Çünkü bu durum hiç beklemediği bir biçimde Aliye'yi de derinden etkiler. Berrak ise Ayaz'ın hayatındaki yerini sağlamlaştırmak adına kendince bir plan yapar.

Ertan'ın şüpheleri adım adım birbirini tetikleyerek devam eder ve Firuze'yle tehlikeli bir oyunun içine girmeye karar verir. Ayaz'ın bütün çabasına rağmen Firuze, bu oyunun son hamlesi olarak kendisini hiç beklemediği bir yüzleşmenin içinde bulacaktır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle