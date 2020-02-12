Zemheri'nin yeni bölümünde dikkat çeken yakınlaşma! Zemheri 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Zerrin Tekindor, Caner Tekindor, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Şebnem Dönmez gibi oyuncuların yer aldığı Zemheri, 12 Şubat Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Zemheri'nin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanına, Firüze'nin babasının bıçaklanması damga vurdu. İşte, Zemheri'nin yeni bölüm fragmanından görüntüler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertan'ın şüpheleri adım adım birbirini tetikleyerek devam eder ve Firuze'yle tehlikeli bir oyunun içine girmeye karar verir.

Faruk'un şirkete gelmesiyle zor anlar yaşayan Firuze, daha da büyük bir çıkmazın içine düştüğünün farkında bile değildir. Ertan'ın şüphelenmesiyle birlikte çember onun için gitgide daralırken, Ayaz'ın hayatındaki yeri ise gitgide artmaktadır.

Faruk, çaldığı paranın bedelini tahmin ettiğinden daha ağır ödemek zorunda kalacaktır. Çünkü bu durum hiç beklemediği bir biçimde Aliye'yi de derinden etkiler. Berrak ise Ayaz'ın hayatındaki yerini sağlamlaştırmak adına kendince bir plan yapar.

Ertan'ın şüpheleri adım adım birbirini tetikleyerek devam eder ve Firuze'yle tehlikeli bir oyunun içine girmeye karar verir. Ayaz'ın bütün çabasına rağmen Firuze, bu oyunun son hamlesi olarak kendisini hiç beklemediği bir yüzleşmenin içinde bulacaktır.