Zalim İstanbul son bölüm kesintisiz izle - Zalim İstanbul 36. bölüm tam izle

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul 23 Mart Pazartesi akşamı 36. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Zalim İstanbul'un son bölümünde, bebeğin Ceren'e ait olduğunu öğrenen Cemre ve Nedim şoke oldu. Cenk'in bebeği kabullenmemesi ise bu haftaki bölüme damga vurdu. İşte, Zalim İstanbul 36. bölüm özeti ve son bölümle ilgili ayrıntılar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceren, bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor; fakat, Agah'ın kritik hamlesi ile neye uğradığını şaşırıyor. Cemre ve Nedim, Başak ile bebeği Oya'nın elinden kurtarmayı başarırlar. Karakola götürülen Oya tutuklanırken, onunla işbirliği yapan doktor tüm gerçeği Cemre ve Nedim'e anlatır. Bebeğin Ceren'e ait olduğunu öğrenen Cemre ve Nedim büyük şaşkınlık yaşarlar. Bu durumu Başak ile konuşmak istedikleri sırada Ceren onları duyar. Bebeğinin peşine düşen Ceren, Başak'ın köşkten kaçırmasıyla şoke olur. Agah'ın çabaları ile bebek köşke dönerken, olaylar Ceren'in tersine işlemeye başlar. Agah, bebeği ve kendi durumunu kullanan Ceren'e büyük bir ders verir.