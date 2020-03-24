Zalim İstanbul son bölüm kesintisiz izle - Zalim İstanbul 36. bölüm tam izle
Pazartesi akşamlarına damga vuran Zalim İstanbul 23 Mart akşamı 36. bölümü ile yine nefesleri kesti. Ceren'in bebeğine kavuştuğu Zalim İstanbul'un yayınlanan son bölümünde Agah'ın Ceren'le ilgili verdiği karar ise Karaçay Köşkü'nde fırtınalar estirdi. Heyecanlı gelişmelerin yaşandığı dizinin son bölümünü izleyemeyenler Zalim İstanbul 36. son bölümle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte, Zalim İstanbul son bölüm izleme linki ve bu hafta dizide yaşananlar.
Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul 23 Mart Pazartesi akşamı 36. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Zalim İstanbul'un son bölümünde, bebeğin Ceren'e ait olduğunu öğrenen Cemre ve Nedim şoke oldu. Cenk'in bebeği kabullenmemesi ise bu haftaki bölüme damga vurdu. İşte, Zalim İstanbul 36. bölüm özeti ve son bölümle ilgili ayrıntılar.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ceren, bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor; fakat, Agah'ın kritik hamlesi ile neye uğradığını şaşırıyor. Cemre ve Nedim, Başak ile bebeği Oya'nın elinden kurtarmayı başarırlar. Karakola götürülen Oya tutuklanırken, onunla işbirliği yapan doktor tüm gerçeği Cemre ve Nedim'e anlatır. Bebeğin Ceren'e ait olduğunu öğrenen Cemre ve Nedim büyük şaşkınlık yaşarlar. Bu durumu Başak ile konuşmak istedikleri sırada Ceren onları duyar. Bebeğinin peşine düşen Ceren, Başak'ın köşkten kaçırmasıyla şoke olur. Agah'ın çabaları ile bebek köşke dönerken, olaylar Ceren'in tersine işlemeye başlar. Agah, bebeği ve kendi durumunu kullanan Ceren'e büyük bir ders verir.
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