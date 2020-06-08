Zalim İstanbul Agah kimdir? Fikret Kuşkan diziden ayrılıyor mu?

Zalim İstanbul’da yer alan Agah karakterinin kim olduğu ve diziye veda edip etmeyeceği merak ediliyor. Kanal D’nin sevilen dizisinde Agah Karaçay karakterine hayat veren Fikret Kuşkan konu ile ilgili açıklama yaptı. Kuşkan açıklamasında diziye koronavirüs salgını nedeni ile devam edemeyeceğini duyurdu.

ZALİM İSTANBUL AGAH KİMDİR?

Zalim İstanbul’da Agah karakterine usta oyuncu Fikret Kuşkan hayat veriyor.

FİKRET KUŞKAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Fikret Kuşkan sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve diziden ayrıldığını duyurdu. İşte o açıklama:

“CovId-19 salgını yüzünden yaşadığımız zorlu pandemi sürecinde hayati riskli gruba girmeme neden olan kronik hastalıklarım sebebiyle, üzülerek söylüyorum ki, çok sevdiğim ve 36 bölüm boyunca Agah karakterine hayat verdiğim ‘Zalim İstanbul’ projesine maalesef devam edemeyeceğim. Bu konuda doktor raporlarım ve yine doktorlarımın bana kesin talimatı mevcuttur. Takdir edersiniz ki bu zorunda kalmadan alınacak bir karar değildir. Devam etmekte olduğum bir hayatım ve geçindirmek zorunda olduğum bir ailem var, hayatta kalmak önceliğimdir.”