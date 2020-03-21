Zalim İstanbul 36. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Zalim İstanbul, 23 Mart 2020 akşamı 36. bölümü ile ekran önüne gelecek. Her hafta heyecanın dozunun yükseldiği dizi de bu hafta neler olacağı merak konusu oldu. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Simay Barlas'ın rol aldığı Zalim İstanbul'da nelerin olacağı şimdiden araştırılıyor. İşte, Zalim İstanbul'un yeni bölüm özeti...

Zalim İstanbul'un yeni bölümünde;

Ceren bebeğine kavuşabilecek mi? Nedim bebeğin yaşadığını herkese açıklar. Ceren bebeğine duyduğu hasretle ortalığı inletir. Cenk bebeği bulmak için Başak'ın peşine düşmüştür. Ancak ondan önce yola düşen biri daha vardır, Agah!