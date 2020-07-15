Yusuf Karakaya kimdir, nereli? Survivor 2019 şampiyonu Yusuf Karakaya’nın hayatı...

Survivor’da dün akşam final heyecanı yaşandı. Survivor 2020’nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu. İzleyiciler geçtiğimiz sezonun birincisi olan Yusuf Karakaya’nın hayatını araştırmaya başladılar. Yusuf Karakaya, 2 Ekim 1994 tarihinde Elazığ’da dünyaya geldi. İşte Survivor 2019 şampiyonu Karakaya’nın hayatı ile ilgili detaylar…

YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

Yusuf Karakaya, 2 Ekim 1994 tarihinde Elazığ’da dünyaya geldi. 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşayan ve okul hayatından sonra ailesine yardım etmeye başlayan Yusuf Karakaya, bir arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Spor kariyerine ailesinin çok sıcak bakmadığını dile getiren genç yarışmacı, hayatında ilk defa hayalleri için ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Hiç İngilizce bilmemesine rağmen Tayland’a gitti ve orada 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu. 1.5 yıl Tayland’da kaldıktan sonra Türkiye’den maç teklifi geldi. Nieky Holzken ile dövüşmek için çıktığı maçta ise bir talihsizlik yaşadı ve burnu kırıldı. 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı.

Antrenmanlarına aktif olarak devam eden Yusuf Karakaya, Survivor’a katılmasıyla ilgili olarak şunları söylemişti: “Ben bir çok yerde ülkemi temsil ettim. Rekabeti çok seviyorum. Şu an içinde bulunabileceğim en büyük rekabet yeri Survivor diye düşünüyorum. Bu sene Yunanistan- Türkiye olması benim için ayrı bir motivasyon. Yaptığım en iyi işi yapmaya, savaşmaya gidiyorum.”