Yönetmen Tolga Karaçelik ilk İngilizce filmi New York'ta tamamladı

Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği “The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write about A Serial Killer” (Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikâyesi) adlı dördüncü filminin çekimlerini geçen günlerde tamamladı. Dünyaca ünlü yıldızlar Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro’nun başrollerini paylaştığı kara komedi film, bir boşanmanın ortasında bocalayan bir yazarla ona gündüzleri evliliği, geceleri ise yeni kitabında kaleme aldığı cinayetler için danışmanlık yapan emekli bir seri katilin arkadaşlığını konu alıyor.



22 GÜNDE ÇEKİLDİ



Tolga Karaçelik’in İngilizce çektiği ilk filmin 22 gün süren çekimleri New York’un farklı noktalarında gerçekleşti. Dünya çapındaki haklarını ABD’nin en önemli şirketlerinden ikisinin, CAA Media Finance ve UTA’in yönettiği filmin post prodüksiyon çalışmaları New York, Los Angeles ve İstanbul’da devam ediyor. Dünya prömiyerini uluslararası film festivallerinden birinde yapması planlanan filmin, festival yolculuğunun ardından 2024’ün bahar aylarında ise vizyona girmesi bekleniyor.

Britt Lower ve John Magaro’nun başrolündeki “ The Shallow Tale ”ın yapımcılığını Cinegryphon Entertainment çatısı altında Sinan Eczacıbaşı, Scott Aharoni ve Mustafa Kaymak’la birlikte Olive Productions ve Alihan Yalçındağ’ın May Productions şirketleri, Tolga Karaçelik ve Alex Peace Power üstleniyor.