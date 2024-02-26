Yıllardır ALS hastalığıyla mücadele ediyordu… Ünlü oyuncu 49 yaşında hayatını kaybetti

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Ailesi dün X (Twitter) ve Instagram üzerinden paylaştığı açıklamada "Sevgili baba, koca, kardeş, amca, oğul ve sevgili dost Kenneth Alexander Mitchell'in vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

49 yaşındaki oyuncu 5 yıldır ALS hastasıydı. Mitchell'in cumartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı.

Ailenin açıklamasında ünlü aktör "Ken birçok film ve televizyon dizisinde yer almıştı. Kıyametten kurtulan bir adamı, bir astronotu, bir süper kahramanın babasını ve daha birçok rolün üstesinden başarıyla gelmişti” denildi.

Ancak zorlu rolleri başarıyla canlandıran oyuncu ne yazık ki amansız hastalığına yenildi. Mitchell geride eşi Susan ve iki çocukları Lilah ve Kallum'u bıraktı.

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Gösteri dünyasındaki çalışma arkadaşlarının hep sevgi ve saygıyla bahsettiği aktör aynı zamanda çok iyi bir ve aile babası olarak tanınıyordu.

Yakınları ünlü oyuncu için "Ken yaptığı her işte gayretli ve çalışkandı, ancak bir baba olarak bu özellikleri en iyi ifadesini buldu. Kendini çocuklarının hayatında olumlu ve eğlenceli bir güç olmaya adamıştı" dediler.

Mitchell'a 2018 yılında, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen, ilerleyici bir nörodejeneratif hastalık olan ALS - amyotrofik lateral skleroz - teşhisi kondu.

Ünlü aktör 2019'da tekerlekli sandalye kullanmaya başlamıştı ancak sağlık sorunlarını kamuoyuna 2020’ye kadar açıklamadı.

ALS teşhisini öğrendiği yıl People'a verdiği demeçte, "Gerçekten basit ve güzel bir şey olduğunu hatırlıyorum, karım ve ben nasıl birlikte savaşacağımızı düşünmüştük ve bu andan itibaren hayatlarımızı sonsuza dek etkileyecek çok ciddi bir şeyle bir arada başa çıkmak zorunda kaldık" demişti.

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"Gerçekten çok üzüldük ve yas tuttuk. Bilinmeyen o kadar çok şey vardı ki."

"Star Trek" hayranları, "Star Trek: Discovery "de Klingonlar Kol, Kol-Sha, Tenavik ve Aurellio'yu canlandıran ve "Star Trek: Lower Decks "in bir bölümünde birkaç karakter için seslendirme yapan Mitchell'in kaybıyla yıkılmış durumda.

StarTrek.com'da yer alan açıklamada, "Tüm Star Trek ailesi Mitchell'in ailesine, arkadaşlarına, sevdiklerine ve dünyanın dört bir yanındaki hayranlarına başsağlığı diliyor" denildi.