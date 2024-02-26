×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Yıllardır ALS hastalığıyla mücadele ediyordu… Ünlü oyuncu 49 yaşında hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kenneth Mitchell#ALS#Star Trek: Discovery
Yıllardır ALS hastalığıyla mücadele ediyordu… Ünlü oyuncu 49 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 10:11

Rol aldığı Star Trek ve Captain Marvel gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Kenneth Mitchell hayatını kaybetti. Daha sadece 49 yaşında olan Mitchell’ın yıllardır ALS hastalığıyla mücadele ettiği biliniyordu.

Haberin Devamı

Ailesi dün X (Twitter) ve Instagram üzerinden paylaştığı açıklamada "Sevgili baba, koca, kardeş, amca, oğul ve sevgili dost Kenneth Alexander Mitchell'in vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

49 yaşındaki oyuncu 5 yıldır ALS hastasıydı. Mitchell'in cumartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı.

Yıllardır ALS hastalığıyla mücadele ediyordu… Ünlü oyuncu 49 yaşında hayatını kaybetti

Ailenin açıklamasında ünlü aktör "Ken birçok film ve televizyon dizisinde yer almıştı. Kıyametten kurtulan bir adamı, bir astronotu, bir süper kahramanın babasını ve daha birçok rolün üstesinden başarıyla gelmişti” denildi.

Ancak zorlu rolleri başarıyla canlandıran oyuncu ne yazık ki amansız hastalığına yenildi. Mitchell geride eşi Susan ve iki çocukları Lilah ve Kallum'u bıraktı.

Haberin Devamı

Yıllardır ALS hastalığıyla mücadele ediyordu… Ünlü oyuncu 49 yaşında hayatını kaybetti

Gösteri dünyasındaki çalışma arkadaşlarının hep sevgi ve saygıyla bahsettiği aktör aynı zamanda çok iyi bir ve aile babası olarak tanınıyordu.

Yakınları ünlü oyuncu için "Ken yaptığı her işte gayretli ve çalışkandı, ancak bir baba olarak bu özellikleri en iyi ifadesini buldu. Kendini çocuklarının hayatında olumlu ve eğlenceli bir güç olmaya adamıştı" dediler.

Mitchell'a 2018 yılında, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen, ilerleyici bir nörodejeneratif hastalık olan ALS - amyotrofik lateral skleroz - teşhisi kondu.

Yıllardır ALS hastalığıyla mücadele ediyordu… Ünlü oyuncu 49 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü aktör 2019'da tekerlekli sandalye kullanmaya başlamıştı ancak sağlık sorunlarını kamuoyuna 2020’ye kadar açıklamadı.

ALS teşhisini öğrendiği yıl People'a verdiği demeçte, "Gerçekten basit ve güzel bir şey olduğunu hatırlıyorum, karım ve ben nasıl birlikte savaşacağımızı düşünmüştük ve bu andan itibaren hayatlarımızı sonsuza dek etkileyecek çok ciddi bir şeyle bir arada başa çıkmak zorunda kaldık" demişti.

Haberin Devamı

"Gerçekten çok üzüldük ve yas tuttuk. Bilinmeyen o kadar çok şey vardı ki."

"Star Trek" hayranları, "Star Trek: Discovery "de Klingonlar Kol, Kol-Sha, Tenavik ve Aurellio'yu canlandıran ve "Star Trek: Lower Decks "in bir bölümünde birkaç karakter için seslendirme yapan Mitchell'in kaybıyla yıkılmış durumda.

Yıllardır ALS hastalığıyla mücadele ediyordu… Ünlü oyuncu 49 yaşında hayatını kaybetti

StarTrek.com'da yer alan açıklamada, "Tüm Star Trek ailesi Mitchell'in ailesine, arkadaşlarına, sevdiklerine ve dünyanın dört bir yanındaki hayranlarına başsağlığı diliyor" denildi.

Gözden KaçmasınUğradığı ihanet kalbini çok kırdı ama kocasından ayrılamıyor… Her şeye iki çocuğunun hatırına katlanacakUğradığı ihanet kalbini çok kırdı ama kocasından ayrılamıyor… Her şeye iki çocuğunun hatırına katlanacakHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınYetenek yarışması onu bir gecede yıldız yaptı... Albümleri milyonlar sattı, serveti kıskandırdı... Ama o hiç değişmedi: Ben sadece şarkı söylemeyi seviyorumYetenek yarışması onu bir gecede yıldız yaptı... Albümleri milyonlar sattı, serveti kıskandırdı... Ama o hiç değişmedi: Ben sadece şarkı söylemeyi seviyorumHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kenneth Mitchell#ALS#Star Trek: Discovery

BAKMADAN GEÇME!