Yıllarca sakladığı sırrı açıkladı: Annenizi ben öldürmedim!

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Dizinin yeni bölümünde,

CİHAN VURULDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yıllar sonra oğlu Cihan’ı karşısında gören Azem ne yapacağını bilemedi.

Cihan, Azem’e mesafeli bir tavırla ‘Beni arıyormuşsunuz, sebep’ diye sordu. Azem ise ‘Nasılsın’ karşılığını verdi.

Cihan babasını tanımazlıktan gelip ‘kimsiniz’ dedi. Çaresiz kalan Azem, ‘Özgür yapma’ sözleriyle oğlunun gözlerine baktı.

Baba, oğlun soğuk karşılaşması otoparka yapılan saldırıyla son buldu.

Çatışmada vurulan Cihan, babasının kollarına düştü.

Azem oğlunu hastaneye yetiştirdi. Yıllar sonra oğlunu bulmanın sevincini yaşayan Azem çaresiz kaldı.

Doktorlar ilk müdahalenin ardından Cihan’ının yakınlarını sordu. Azem ‘babasıyım’ cevabını verdi. Gerçeği öğrenen Necmi büyük şaşkınlık yaşadı. Yapılan müdahalelerin ardından Cihan ameliyata alındı.

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AZEM’İN GÖZYAŞLARI

Yıllarca oğluna kavuşma hayali kuran Azem yaşadıkları karşısında çaresiz kalıp gözyaşlarına boğuldu.

Azem, Dilber’i arayıp hastaneye temiz elbise getirmesini istedi. Dilber ise olanlara anlam veremedi.

Necmi, Cihan’ın babasından hiç iyi bahsetmediğini ve Azem’e hastaneden gitmesi gerektiğini söyledi.

Diber hastaneye gelip Azem’i kanlar içinde görüce büyük şaşkınlık yaşadı. Olanları öğrenen Dilber, Azem’e destek olmaya çalıştı.

Cihan’ın vurulduğunu öğrenen Güngör oğlunu görmek için hastaneye koştu.

Doktor hastanede bulunanlara ameliyatın iyi geçtiğini söyledi.

AZEM İLE GÜNGÖR DERLEŞTİ

Hastanede Cihan’ı bekleyen Güngör ve Azem sohbet etti. Güngör, Azem’e ne düşündüğünü sordu.

Azem de ‘Hiçbir şey göründüğü gibi değil’ cevabını verdi. Cihan ile Güngör’ün hikayesini merak eden Azem detayları öğrenmek istedi.

“Evlat edinmek için gittik, orada güzel bir delikanlı çay verdi. İstersek koruyucu aile olacağımızı söyledi. Bir hafta sonra rahmetli eşimle gittik, Cihan’ı almak istediğimizi söyledik. İsmini kendi değiştirmiş, ‘Özgür’ diye birini hiç tanımadık biz. Çok güzel yıllar geçirdik, eşim hastalandı vefat etti. Ayakkabıcı dükkanımız vardı yürütemedim, ben pastacıyım. Dükkanı devrettik, pastacı dükkanı açtık. Ve maalesef Kuyucak’a taşındık. Evladımı kendi ellerimle götürüp çakalların içine bırakmış oldum. O gün bu gün toparlayamıyorum. Ne düşünüyorsunuz, sizi affedebilecek mi inanıyor musunuz buna?’

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Azem ise ‘Ona gerçeği anlattığımda anlayacağını anlıyorum. Oğlum, ben ve kızım arasındaki gerçeği’ cevabını verdi.

Ameliyat sürecini atlatan Cihan, hapishanedeki arkadaşı Nusret ile konuştu. Nusret, ekibini uyardı: ‘Tedbirsizlik cesaret değildir, daha kral olacağız gitmek için çok acele etme’





BABA-OĞULUN KONUŞMASI YÜREKLERİ SIZLATTI

Oğlunu merak eden Azem, dinlendiği odaya gitti. Cihan tekrar babasına ‘Ne istiyorsun benden’ diye sordu.

‘Bir an önce iyileşmeni. Özgür, bana ne kadar kızgın olduğunu biliyorum. Ama sen önce bir toparlan, konuşmamız gereken şeyler var. Beni dinle, sen konuşmasan bile.’

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Babasını umursamayan Cihan, ‘Benim sana söylemek istediğim çok şey var, efendiliğimi bozmak istemiyorum. Güngör anneme de söz verdim, o yüzden gitsen iyi olur.’ sözleriyle Azem’i odadan kovdu.

Azem ise ‘Ben senin zannettiğin adam değilim. Benim ben... Göğsünde uyuduğun, binlerce güzel şey yaşadığın adamım, babanım ben senin’ sözleriyle karşılık verdi. Baba oğlun sırlarla dolu buluşması yürekleri sızlattı.

DİLBER'İN DANSI YİNE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Müzikholde sahne alan Dilber yine izleyenleri kendine hayran bıraktı. Mekana gelen Zahir, oğlu Alişan’ı getirme karşılığı Dilber’den para aldı.

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CİHAN'IN HAYALİ

Hastanedeyken arkadaşlarına hayalle gerçek arasında bir şeyler gördüğünü anlatan Cihan, doktorunu karşısında görünce büyük heyecan yaşadı.

Azem’i hastanede gören Güngör, konuşup konuşmadıklarını sordu. Azem daha sonra ders vermek için hastaneden ayrıldı.

DİLBER KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Otelde dinlenirken magazin sayfalarına bakan Dilber, Piraye ve Azem’in görüntülerini izledi.

Arkadaşı Yıldız ile bir araya gelen Dilber, Azem ve Piraye’nin görüntülerini izletti. Kıskançlık krizine giren Dilber, Azem’e bu görüntüleri soracağını söyledi.

Piraye arkadaşları ile sohbet ederken abisini bir kadınla yemek yerken gördü. Bir başka kadınla baş başa mekana gelen Talip kardeşini karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Piraye abisine ‘Bu yaptığı rezillik’ sözleriyle tepki gösterdi.

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Ayça’ya ders verdikten sonra Piraye, Azem’i yanına çağırdı. Hafta sonu eğitim semineri için Azem’i davet eden Piraye ondan daha sonra izlenimlerini bildirmesini istedi. Yorgunluktan konuşmakta zorlanan Azem, Piraye’ye de mesafeli davrandı.

Merakla Azem’i bekleyen Kasım olanları sordu. Azem ise Nergis’e verdiği sözü hatırlatıp Kasım’ı olaylardan uzak tutmaya çalıştı. Arkadaşının ısrarı üzerine oğlunun vurulduğunu söyledi.

Azem ve Kasım hastaneye gitti. Yıllar sonra Özgür’ü görmenin heyecanını yaşayan Kasım, yeğenin boynuna sarıldı.

Cihan, Azem’e ters davranınca Kasım araya girip onu uyardı: ‘Bilmediğin şeyler var, babana bu şekilde davranma’

Arkadaşlarıyla birlikte intikam yemini eden Cihan’ı annesi uyardı: ‘Bu hayatın bir sonu yok bunu anla lütfen’

O GÜN NE OLDUĞUNU ANLAT AZEM!

Kasım, Azem’e neden gerçekleri söylemediğini sordu. Arkadaşı ise başka konular üzerine konuşmak istediğini söyleyip, Piraye’den davet aldığını anlattı. Sohbete katılan Nergis, Cihan’la buluşmalarının nasıl geçtiğini sordu ve Azem’e tavsiyede bulundu: ‘O gün orada ne olduysa oğluna da herkese de söyleyeceksin, başka çaren yok’

Otele giden Azem’i Dilber ve Zerre karşıladı. Daha sonra baş başa kalan ikili sohbet etti. Dilber önce oğlunu sordu daha sonra da Azem’i tebrik etti. ‘Meşhur olmuşsun, medyada gördüm seni, magazin programında’ dedi.

İmada bulunan Dilber, ‘Aranızda bir şey var, değil mi' sözleriyle Azem’i kızdırdı. İkili arasında tartışma çıktı. Azem odayı terk etti.

Hastaneden taburcu olurken Cihan’ı annesi intikam almaması konusunda uyardı: ‘İntikam alırsan beni unut’

Cihan ise, ‘Merak etme, biz daha akıllıyız halledeceğiz’ cevabını verdi.

Doktor Elif’e çiçek veren Cihan teşekkürlerini iletti. İkili arasındaki konuşma izleyenlere tebessüm ettirdi.

ANNENİZİ BEN ÖLDÜRMEDİM - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çıkışta babasını gören Cihan’ın keyfi kaçtı. Azem oğluna konuşmak istediğini söyledi.

‘Seni çok iyi anlıyorum. Hiçbir itirazım yok yaptıklarına, ben olsam çok daha beterini yapabilirdim ama eğer seninle ortak yaşanmış bir tek güzel anımız varsa olmuşsa, onun hatırına konuşalım. Beni başkalarının yanında mahcup etme. Şimdi bir sığıntı gibiyim. Kovulduğu halde gitmeyen, gidemeyen zavallı bir adam...”

Babasının sözünü kesen Cihan, ‘Sadece bir şey soracağım, senin yaptığını yapan birisine nasıl davranmak lazımdı da biz beceremedik. ‘ karşılığını verdi.

Azem ise ‘İşte konumuz da bu zaten; Ben yapmadım. Anneni, annenizi, Hande’mi, aşkımı bu gezegendeki en iyi arkadaşımı ben öldürmedim.’ dedi.

Duydukları karşısında şaşkınlığa uğrayan Cihan, gözyaşlarıyla ‘Sen yoluna git, ben yoluma gideyim. Sen beni unut, ben seni zaten unutmuşum. Allah yolunu açık etsin’ sözleriyle masayı terk etti. Bir başına kalan Azem oğlunun arkasından bakmakla yetindi.