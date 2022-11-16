Yıllar sonra sürpriz karşılaşma: Kadir'in gördüğü kadın Melek mi?

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Dizinin yeni bölümünde;

DORUK, BABASINI BULDU

Doruk'un gerçekleri öğrenmesi ve babasını bulması Sitare'nin hayatını alt üst etti.

Ardıç'ı kapalı kapılar ardına hapsederek kendisine bir imparatorluk kuran Sitare, Doruk'a teslim olmaktan başka çaresi kalmadığını anlasa da, elindeki kozları sonuna kadar kullanmaktan geri kalmadı.

Sitare, Doruk'a "Benimle ittifak kurarsan, babanın mirasını kurtarabiliriz" dedi.

YÜZLEŞME ZAMANI

Babası ile Sitare'yi sarmaş dolaş gören Zeynep, Ozan ile konuştu. Ozan'ın uyarılarına kulak tıkayan Zeynep, ona "Madem Sitare o kadar kötü, neden ajansı bırakmıyorsun?" diye sordu.

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'Kendine bir şeytan arıyorsan o ben değilim Zeynep, Sitare...'

DORUK, SİTARE'Yİ YALIDAN GÖNDERDİ

Vakit kaybetmeden avukatları ile görüşen Doruk, babasının yasal vasisi oldu.

Doruk, Sitare ile Ardıç'ın evlenmeden önce imzaladıkları mal paylaşımı anlaşmasını da uygulamaya koydu.

DORUK SİTARE'Yİ YALIDAN KOVDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'Seni bu yalıda istemiyorum Sitare'

SİTARE, ZEYNEP'İN EVİNDE

Krizin boyutunu anlamak isteyen Sitare, Kadir'i ziyaret etmek için Zeynep'in evine gitti.

Sitare ile Kadir'i birlikte gören İsmail, çılgına döndü. En başından beri Sitare'ye güvenmeyen İsmail, kelimenin tek anlamıyla öfkekustu.

Durumu toparlamaya çalışan Zeynep ise Sitare'ye dedesinin öfkesinin altında yatan nedenin onu gelinine benzetmesi olduğunu anlattı.

İSMAİL ÇILDIRDI: BENİM OĞLUMDAN NE İSTİYORSUN SİTARE? - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AJANSTA İŞLER KARIŞTI

Zeynep'in sözlerinden etkilenen Ozan, kendine yeni bir ajans buldu.

Doruk, sadece yalıda değil, ajansta da Sitare'nin izlerini yavaş yavaş silmeye başladı. İlk adım olarak Sitare'den babasının odasını geri aldı.

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'Altımdan koltuğumu almış, vız gelir tırıs gider. Ben bir günde Sitare Somer olmadım'

Zeynep'in Doruk ile baş başa kahve içmeye gitmesi, 'sahte sevgili' Ozan'ı içten içe sinirlendirdi. Ozan'ın hali, abisi Salih'in de gözünden kaçmadı.

OZAN, ZEYNEP'İ DORUKTAN KISKANDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'SEN BABANIN KIZI OL ZEYNEP'

Doruk, İstanbul'a gelişinin altında yatan gerçekleri Zeynep'e anlattı. Zeynep, yeni patronunu aile meselelerini kendisine anlatmaması konusunda uyardı. Doruk'un kahve davetinin kendisini Sitare'ye karşı uyarmak için olduğunu duyan Zeynep, ortamı terk etti.Doruk, 'Sitare Hanım benim annem gibi' diyen Zeynep'e 'O zaman sen babanın kızı ol' diyerek son sözünü söyledi.

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DORUK VE ZEYNEP ARASINDA GERİLİM YÜKSELDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'Ailevi meseleler aileleri ilgilendirir... Biz hiçbir zaman aile olmadık'

'ÖZÜR DİLERİM'

Babasının Sitare'ye davranışına üzülen Kadir, özür dilemek için yalıya gitti. Zeynep'in annesini bulmak için uğraşan Sitare, Kadir'den esi eşinin adını öğrendi. Kadir'i bulamayan ev halkının paniği Sitare'den gelen telefonla son buldu. İsmail, Kadir'i sağ sağlim eve getiren Sitare'den özür diledi.

KADİR'İN YOLCULUK SERÜVENİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'Kadının adı: Melek'

SİTARE TOP ÇEVİRDİ

Ardıç'ın varlığından yıllar sonra haberdar olan Ozan, hesap sormak için Sitare'nin yanına gitti. Eve habersiz bir şekilde gelen Doruk, ikili arasındaki konuşmaya şahit oldu.

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Ozan ve Sitare her zamanki gibi, Sitare'nin kıvrak zekası sayesinde yakayı ele vermekten son anda kurtuldu.

OZAN'IN OYUNU

Muhteşem bir organizasyon ile gövde gösterisi yapmaya hazırlanan Sitare, tesadüf eseri Ozan'ın Füsun'un ajansı ile anlaşma hazırlığında olduğunu öğrendi.

SİTARE İSYAN ETTİ: BENİ ARKAMDAN BIÇAKLADIN - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'MELEK... MELEĞİM...'

Dizinin final sahnesinde ;

Kendisine verilen paketi yerine teslim etmek için Kapalıçarşı'ya giden Kadir kalabalığın ortasında ‘Meleğini’ gördü.