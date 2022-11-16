O Kız izleyicinin gönlünde taht kurdu! Başrolde sevgi var...

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Kadir ve Zeynep... Benzersiz bir baba-kız ilişkisi onlarınki. İçinde bir babanın olmadığı...

Kadir 45 yaşında, 5 yaşında bir çocuğun saflığında. Doğumu sırasında boynuna dolanan kordon, tüm hayatına pranga vurmuş. Sadece zekâsı değil, kalbi ve ruhu da çocuk kalmış.

Ama hayat ona çok özel bir hediye vermiş; dünyalar güzeli bir kız çocuğu.

Kadir kızına babalık yapamasa da, Zeynep babasına hep annelik yapmış.

İşte bu sıra dışı baba-kızın hikâyesini konu alan “O Kız” dizisi, izleyiciyi kalbinden vurdu. Çarşamba akşamları Kanal D’de ekrana gelen dizi, birbirine sevgiyle bağlı Kadir ve Zeynep’in sahneleriyle herkesin yüreğine dokundu.

Kadir’i canlandıran Erkan Petekkaya ile Zeynep’e hayat veren Dilin Döğer, muhteşem oyunculuklarıyla hiç unutulmayacak iki karakter yarattı.

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Her bölümü heyecanla beklenen “O Kız”, bu akşam saat 20.00’de 9’uncu bölümüyle ekranda olacak.

Kadir’le Zeynep’in bu bölümde yaşayacakları yine çok konuşulacak.

Kadir’den korktum!

Erkan Petekkaya’nın ‘Kadir’ rolünü başta istemediğini biliyor muydunuz? Konunun hassasiyetinden ötürü “korktuğunu” söyleyen usta oyuncu, buna rağmen “kaçmadığı” için şimdi çok mutlu: “İlk başta korktum, istemedim. Çünkü sosyal sorumluluğu çok büyük bir iş bu. Çok zor bir iş. Bıçak sırtı bir rol. Ya kabul edecektim ya kaçacaktım. Bayağı bir düşündüm; oynasam mı, oynamasam mı diye. Ama sonunda mesleki olarak bana katacaklarını düşündüğüm için bu riski göze aldım. Çok çalıştım. İyi oynamak için canım çıktı. Aylarca uyumadım, çok okudum, bilimsel destek aldım. Kadir gibi insanları, onların yakın çevrelerini, ilişki ve iletişimlerini gözlemledim. Sonra da içime döndüm. Çok büyük bir riske girdim bu rolü oynayarak. Seyirci beğendi ya, işte benim için önemli olan bu! Benim için ters köşe bir roldü ama aşırı mutluyum.”

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Meleklerle tanıştım

Erkan Petekkaya, rolü için ön çalışma yaparken benzer rahatsızlıklar yaşayanlar ve yakınlarıyla bir araya gelip gözlem yaptı. Sanatçı, yaşadığı deneyimle ilgili şunları söylüyor:

“Kadir sayesinde meleklerle tanıştım. Bir eğitim merkezine gittim, orada o sevgili kardeşlerimin dersine girdim. Bu tür rahatsızlığı olan insanların hepsine ‘melek’ diyorum ben. Akıllarından kötülük geçirmiyorlar çünkü. Kadir de onlar gibi, hiç kirlenmemiş. Kalbi çok temiz. Kadir’i çok seviyorum.”

Her babayiğidin harcı değil!

Erkan Petekkaya, ‘Kadir’ rolündeki başarılı performansıyla her bölümde izleyiciyi kendine hayran bırakıyor. Dizi yayına girdiği andan itibaren sosyal medyada mesaj yağmuruna tutuluyor, oyunculuğuna övgüler yağıyor.

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İşte Petekkaya’ya gelen yorumlardan bazıları...

“Gerçekten iyi oyuncu. Bu rolü canlandırabilmek her babayiğidin harcı değil!”

“Her rolü o kadar iyi oynayıp benimsiyor ki... Kadir bizi daha çok hüzne boğacak belli.”

“Erkan Petekkaya oyunculuğun hakkını veren birkaç isimden biri!”

“Her bölümde oyunculuğuna hayran bırakıyor bizi.”

“Her karakteri nasıl bu kadar kusursuz taşıyabiliyor?”

“Oyunculuk bu kadar mı samimi, gerçek olur?”

“Oyunculuk dersi veriyorsunuz.”

“Nasıl bir oyun gücüdür bu! Oynaması çok da kolay olmayan bir karakter ancak bu kadar etkileyici canlandırılabilir. Muhteşem ötesi!”

“Ayakta alkışlanır. Her defasında ağlatıyor. Herkes kolay güldürebilir ama zor ağlatır. Eğer ağlatabiliyorsa süper oyunculuk demektir.”

“Oyuncuyum diyenlere kaç gömlek büyüksünüz, helal olsun!”

O Kız’ı neden izleyelim?

Dilin Döğer:

“Çünkü aynen hayattaki gibi, hikâyenin içinde bir tarafta çok yapay bir dünya var. O yapaylığın altı çok yaşanmış ve dolu aslında, fakat üstü kapatılmış, yeni bir kılıf giyilmiş. Diğer tarafta da çok gerçek bir dünya var. Ve bunlar çarpışıyor. Şu sokaktan döndüğümüzde nasıl ne olacağını bilmiyorsak, burada da aynı şey var; ne olacağını bilmiyorsunuz. Bence bu yüzden izlemelisiniz.”

‘O Kız’ kim?

Dilin Döğer’i “O Kız” dizisiyle tanıdık. Oyunculuk performansını çok beğendik, güzelliğine ve enerjisine hayran kaldık. Peki bu genç oyuncu aslında kim ve nasıl girdi hayatımıza? Kendisinden dinleyelim: “Babam Diyarbakırlı. Ben de orada doğdum, 10 yıl orada yaşadım. Çocukluğum Diyarbakır’da geçti. Annemle babam ayrılınca ben annemle kaldım. Annemin memleketi olan Mersin’e gittik. Gençliğim de orada geçti diyebilirim. Şimdi 28 yaşındayım. Bir kardeşim var. Hacettepe’de Dil Bilimi Bölümü’nde okudum. Okuldan sonra tiyatro yaptım ve çok sayıda reklam filminde oynadım. Ve şimdi de ‘O Kız’ dizisi ile seyirci karşısındayım.”

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Başarının arkasında dev bir ekip var

Her bölümü izlenme rekorları kıran “O Kız”ın bu başarısının arkasında dev bir ekip var. Yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen dizinin senaryosunu Sırma Yanık kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda oturan isim ise Deniz Yılmaz Şayir. Dizinin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer’in yanı sıra Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu, Macit Koper, Asiye Dinçsoy, Orhan Kılıç, Ayten Uncuoğlu, Münire Apaydın, Ilgın Çakır, Melih Selçuk ve Ece Efe de yer alıyor.

Çocuk baba

Dilin Döğer’e izleyenleri kalbinden vuran ‘Zeynep’ ve ‘Kadir’ karakterleri hakkında ne düşündüğünü sorduk. İşte yanıtı:

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“Ben Zeynep’e hiç kıyamıyorum. Kimsesiz bir kız çocuğu çünkü. Babası var ama asıl o babasına annelik yapmak zorunda. Çünkü Kadir bir çocuk baba. Etraflarındaki diğer kişiler de onlarla aynı evde olmak istemiyor. Zeynep ve Kadir’in içine düştükleri kaos ve dram, beni çok etkiliyor.”

Aile gibi

Her ne kadar etkileyici bir dram hikâyesini konu alsa da “O Kız”ın setinden eğlence eksik olmuyor. Artık aile gibi olan ekip, çekimler sırasında çok keyifli anlar yaşıyor. Oyuncular, dizinin başarısında da aralarındaki bu samimi arkadaşlığın ve birbirleriyle iyi anlaşmalarının büyük payı olduğunu söylüyor.