Yıllar sonra büyük hesaplaşma: Birbirlerine girdiler!

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Dizinin yeni bölümünde;

Babası ve Melek'i konuşurken gören Zeynep, ikisinin yakınlığına bir anlam veremedi. Araya giren Sitare, Zeynep'in gerçeği öğrenmesini engelledi.

SİTARE GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASINI ENGELLEDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ev halkı, Kadir'in yeniden Melek ile görüşmeye başladığını öğrendi.

Kadir'in yaptıklarını haber vermek için Melek'i arayan Fevzi, telefonuna yanıt alamayınca Sitare'yi aradı ve olanları haber verdi.

Türkan'ın Melek'e neler yapacağını düşünmek bile istemiyorum.

Olayların kontrolünden çıktığını düşünen Sitare, Ozan'a öfke kustu.

Doruk'la başbaşa bir gece geçirmek isteyen Melek'in keyfi Sitare'den gelen telefonla kaçtı.

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Kadir ile konuşmak için Sitare'nin evine giden Melek, karşısında İsmail ve Türkan'ı görünce şoke oldu.

Melek'in Kadir'i sorması Türkan'ı çıldırttı. Türkan, bir kez daha yıllar önce ailesine en büyük acıyı yaşatan Melek'e saldırdı.

Araya giren İsmail ve Sitare ikiliyi ayırmayı başardı.

Bizim hayatımız yerle yeksan olsu Sitare Hanım

Sitare, Melek'in isteğiyle onu İsmail ve Türkan ile başbaşa bıraktı.

İsmail, Melek'e "Kadir ve Zeynep'in peşini bırakmak için ne istiyorsun?" diye sordu.

Ben Zeynep'in hayatındayım ve gitmeye hiç niyetim yok!

Konuşmadan memnun kalmayan İsmail, Melek'i Kadir'den uzak durması konusunda son kez uyardı.

Melek'in geçmişinde en çok rahatsız olduğu şeyin eski nişanlısı olduğunu öğrenen Sitare, yeni avı için harekete geçti.

Zeynep ile konuşmak için fırsat kollayan Ozan, içinde kopan fırtınaları ilk kez anlattı.

OZAN'IN KONUŞMASI ZEYNEP'İN KALBİNİ ERİTTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ben yalnız kalmak istemiyorum. Başka bir şeye dönüşmek istiyorum. Beni seç istiyorum...

Zeynep, Ozan'a Sitare'ye borçlu olduğunu ve borcu kapanana kadar işini yapmak istediğini söyledi, ondan işleri zorlaştırmamasını istedi.

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İkilinin konuşmasının üstüne gelen Doruk, Ozan'ın Zeynep'i rahatsız ettiğini düşündü. Doruk'un tavrı Ozan'ı sinirlendirdi.

ZEYNEP, AZ KALSIN SİTARE'Yİ ELE VERİYORDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Beğenmiyorsan beni kov. Kovamıyorsan, mecbursan o zaman bu tavırları bırakmanı öneririm...

Boyunları bükük bir şekilde eve dönen Türkan ve İsmail, Kadir ile konuştular.

İsmail, oğluna "O kadını unutacaksın. Biz bugüne kadar onsuz huzur içinde yaşadık. Onun bize, bizim ona ihtiyacımız yok. Ne senin, ne de Zeynep'in... O kadını bir daha görmeyeceğine bana söz vereceksin" dedi. Gözyaşlarına boğulan Kadir "Sana söz vermiyorum" diyerek evi terk etti.

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Sevgililer Günü çekimlerini tamamlayan Ozan, Sitare'nin odasına gidip Zeynep'in her şeyi Doruk'a anlatmak üzere olduğunu söyledi.

ZEYNEP, OZAN'A KARŞI NE HİSSEDİYOR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitare duyduklarından sonra Ozan'dan Zeynep'ê göz kulak olmasını istedi.

Melek ile buluşan Kadir, birlikte aldıkları kararı babasına söyledi.

Kadir'den "Ben seni dinlemeyeceğim, Melek'i görmeye devam edeceğim. Beni affet baba" dedi.

KADİR, MELEK İÇİN AİLESİNE SIRTINI DÖNDÜ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Zeynep ile arasındaki buzları eritmeye çalışan Ozan, beklediği geri dönüşü bir türlü alamadı.

Bu durum senin için neden bu kadar önemli Ozan? Bana vereceğin zararı verdin zaten...

Ozan'ın telefon konuşmasına şahit olan Melek, 'gerçek sevgili'nin Sitare olduğunu öğrendi.

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İşini bitirip eve dönen Zeynep, dedesinin babası yüzünden rahatsızlandığını gördü. Babasını bir türlü bulamayan Zeynep eniştesinden yardım istedi.

Dizinin final sahnesinde;

Doruk ile konuşmak için ajansa giden Kadir, onu Melek'i öperken gördü.

KADİR'İ YIKAN ÖPÜCÜK - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN