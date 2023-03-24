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“Yıldız De Bana” çok yakında Kanal D'de başlıyor...

Güncelleme Tarihi:

#Yıldız De Bana#Kanal D#Hülya Avşar
“Yıldız De Bana” çok yakında Kanal Dde başlıyor...
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 17:00

Hülya Avşar “Bu yarışmanın binlerce gencin geleceğini belirleyeceğine inanıyorum.” dedi…

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Kanal D'nin, oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmaya hazırlanan, yarışma programı “Yıldız De Bana” çok yakında izleyicisi ile buluşacak.
 
Yayınlanan ilk tanıtımı ile büyük merak uyandıran, jüri koltuğuna Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz’ün oturduğu yarışmanın yaratıcı yönetmenliğini ise Hamdi Alkan üstleniyor.
 
Yıldız De Bana ile ekrana dönecek olan sevilen sanatçı Hülya Avşar: “Başvurular çok yoğun. Heyecanlıyım, mutluyum…İçinde her türlü duyguyu barındıran ama özünde yüzümüzü güldüren eğiten ve sonunda emeklerin karşılığı olan muhteşem bir program. Binlerce gencin geleceğini belirleyeceğine inanıyorum.” dedi.
 
Ekran başındaki seyircilere eğlenceli vakit geçirtecek, 9 kadın 9 erkek yarışmacı olmak üzere toplam 18 yarışmacının yer alacağı, Pastel Yapım imzalı program “Yıldız De Bana” yakında Kanal D’de…

 

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#Yıldız De Bana#Kanal D#Hülya Avşar

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