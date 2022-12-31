Yılbaşı ekranı cıvıl cıvıl

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Gazino eğlencesi





Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin bu bölümdeki konukları ise Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini ve Tanyeli. Gencer Savaş Bandosu ve On’lar A Capella da sahne şovlarıyla geceye renk katacak.

Ünlüler yarışıyor (ATV)





ATV, yeni yılı “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasıyla karşılıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu programda Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca yarışıyor.

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Aleyna sahnede (SHOW TV)





“Güldür Güldür Show”un yılbaşı özel bölümüne Sagopa Kajmer, Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy,

İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan konuk oluyor.

2023’te neler olacak? (Cnn Türk)





“Hakan Çelik’le Hafta Sonu” programına astrolog Dinçer Güner konuk oluyor. Güner, Türkiye’nin astroloji haritasını yorumlayacak, burçları nelerin beklediğini anlatacak.

İbo Show’a yıldız yağmuru (Star TV)





İbrahim Tatlıses, “İbo Show”un bu özel bölümünde Gülben Ergen, İrem Derici, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu, Dilan Çıtak Tatlıses, Latif Doğan, Mahmut Tuncer, Şafak Sezer, Sinan Akçıl, Özgür Alter ve oryantal Didem’i ağırlıyor.

Jüri, sürpriz seslere dönecek (Tv 8)





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“O Ses Türkiye”de jüri koltuğuna Seda Sayan, Murat Boz, Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe oturacak. Sahnede ise birbirinden ünlü isimler olacak. Geceye Edis ve Köfn de şarkılarıyla renk katacak.