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Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında nereli? Survivor eski yarışmacısı Yiğit Dikmen yeni diziyle ekranda! İşte Yiğit Dikmen'in hayatı

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#Yiğit Dikmen Kimdir#Survivor#Yiğit Dikmen Kaç Yaşında
Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında nereli Survivor eski yarışmacısı Yiğit Dikmen yeni diziyle ekranda İşte Yiğit Dikmenin hayatı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 02:09

Survivor eski yarışmacısı Yiğit Dikmen yeni dizisiyle ekranlara geldi. Daha önce Kanal D'nin Üç Kız Kardeş dizisine Özgür karakterine hayat veren Dikmen Kızılcık Şerbeti ile kamera karşısına geçti. Survivor 2014 ile adını geniş kitlelere duyuran oyuncu, yeni projesiyle izleyenlerin dikkatini çekti. Survivor yarışmasından sonra oyunculuk eğitimleri alan Dikmen bir süre amatör ligde futbol oynadı. Peki, Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında nereli? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Serdar'ı Yiğit Dikmen'in hayatı hakkında bilgiler.

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Yiğit Dikmen kimdir sorusu ekran başındakilerin gündemine geldi. Survivor'ın 2014, 2017, 2018 sezonlarında mücadele eden Yiğit Dikmen, Kızılcık Şerbeti'nde Serdar rolü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Uzun yıllar amatör kümede futbol oynayan ve bir süre oyunculuk eğitimi alan Dikmek birçok projede yer aldı. Peki, Yiğit Dikmen kimdir? İşte, o isimle ilgili bilgiler.

Yiğit Dikmen kimdir?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yiğit Dikmen, uzun yıllar amatör kümede futbol oynamış ve 2011 yılından beri de “Crossfit” ile uğraşmaktadır. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2014 yarışmasından gönüllüler takımında yer alan Yiğit Dikmen buradaki performansı ile dikkatleri üzeri çekti ve Turabi ile yaşadığı sert tartışmalarla akıllarda kaldı. 

Survivor 2014 yarışmasından sonra yıldızı parlayan Yiğit Dikmen, bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından 2015 yılında Fox Tv'de ekrana gelen 'Şehrin Melekleri' adlı dizide rol aldı ve "Fırat Ünver" karakterini canlandırdı. Yiğit Dikmen'nin yer aldığı bir diğer dizi projesi ise Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hayat Mucizelere Gebe" oldu. Yiğit Dikmen dizide Hande Ataizi, Damla Colbay ve Işıl Yücesoy ile birlikte rol aldı. Dizi sektörüne adım atmasının ardından yaptığı bir röportajda Survivor hakkında söylediği şu sözler ile dikkat çekti:

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Survivor hayatımın dönüm noktalarından biri aslında... Hep sporun içinde biri olarak, beyaz yakalı olma fikri beni çok sıkmıştı. Ben de hayatımın akışını değiştirmek adına "Survivor"a katılmaya karar verdim. Hedefim yarışmayı kazanıp crossfit salonu açmaktı. Yarışmanın finali hayalimdeki gibi olmadı belki ama çok önemli şeyler öğrendim, yaşadığım hayatın hem ne kadar değerli hem de ne kadar değersiz olduğunu gördüm. İnsan, hayatında her anın kıymetini bilmeli, boşa zaman geçirmemeli, bunu öğrendim. Hepsinden önemlisi, sevdiklerine sevgisini göstermeyi başarabilen bir adam oldum sanırım.

Yiğit Dikmen son olarak, Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'te yer almıştı. Ünlü oyuncu Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu.

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