Yeşim Salkım: Aşk gelirse estetik olur

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Şarkıcı, estetik konusunda ilginç bir açıklama yaptı: “Çok fazla estetik yaptırmıyorum ama ilerleyen yaşlarda radikal bir ameliyat düşünebilirim. Dolgu, botoks sevmiyorum. Oyunculuk da yaptığım için yüzüm, mimiklerim değişsin istemiyorum. Ben güzel yaş almak istiyorum. Ama aniden çok âşık olurum, o zaman radikal bir karar verip estetik yaptırabilirim.”

Aşk hayatı hakkında da konuşan Salkım, “Son 9 yıldır yalnızım. Çok zor bir şey yalnız olmak. Ben aşkı seven bir kadınım. Birini aramıyorum ama gelirse de hayır demem. Artık aşk yaşamaya hazırım. Ben bir aşk kadınıyım, çok gösteremesem de” dedi.