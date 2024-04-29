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Yeşim Salkım: Aşk gelirse estetik olur

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#Yeşim Salkım#Serhat Tekin#Estetik
Yeşim Salkım: Aşk gelirse estetik olur
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 11:48

Yeşim Salkım, gazeteci Serhat Tekin’in YouTube programına konuk oldu.

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Şarkıcı, estetik konusunda ilginç bir açıklama yaptı: “Çok fazla estetik yaptırmıyorum ama ilerleyen yaşlarda radikal bir ameliyat düşünebilirim. Dolgu, botoks sevmiyorum. Oyunculuk da yaptığım için yüzüm, mimiklerim değişsin istemiyorum. Ben güzel yaş almak istiyorum. Ama aniden çok âşık olurum, o zaman radikal bir karar verip estetik yaptırabilirim.”

Yeşim Salkım: Aşk gelirse estetik olur

Aşk hayatı hakkında da konuşan Salkım, “Son 9 yıldır yalnızım. Çok zor bir şey yalnız olmak. Ben aşkı seven bir kadınım. Birini aramıyorum ama gelirse de hayır demem. Artık aşk yaşamaya hazırım. Ben bir aşk kadınıyım, çok gösteremesem de” dedi.

 

 

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#Yeşim Salkım#Serhat Tekin#Estetik

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