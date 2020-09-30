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Haber Giriş: 30.09.2020 - 09:56 | Son Güncelleme:

Yeni Hayat oyuncularından yeni pozlar....

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Yeni Hayat oyuncularından yeni pozlar....
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Kanal D’nin her Perşembe akşamı izleyici ile buluşan dizisi “Yeni Hayat”, 5’inci  bölümü ile ekrana geliyor.

Çekimlerin tüm hızıyla sürdüğü dizinin setinden yeni fotoğraflar geldi. Yeni Hayat’ın başrol oyuncuları Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya, dizinin takipçileri için objektif karşısına geçti. Fotoğraflarda oyuncuların neşeli halleri dikkat çekti.

Yeni Hayat oyuncularından yeni pozlar....

Zeynep Kızıltan kadroya katıldı...

Yeni Hayat’ın kadrosuna oyuncu Zeynep Kızıltan dahil oldu. Kızıltan, Ferda karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Makbule Kosif’in yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun yaptığı, yapımını Ojo Pictures’ın, yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği dizisi Yeni Hayat, yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de…

Yeni Hayat oyuncularından yeni pozlar....

Yeni Hayat oyuncularından yeni pozlar....


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