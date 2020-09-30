Yeni Hayat oyuncularından yeni pozlar....

Çekimlerin tüm hızıyla sürdüğü dizinin setinden yeni fotoğraflar geldi. Yeni Hayat’ın başrol oyuncuları Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya, dizinin takipçileri için objektif karşısına geçti. Fotoğraflarda oyuncuların neşeli halleri dikkat çekti.





Zeynep Kızıltan kadroya katıldı...

Yeni Hayat’ın kadrosuna oyuncu Zeynep Kızıltan dahil oldu. Kızıltan, Ferda karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Makbule Kosif’in yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun yaptığı, yapımını Ojo Pictures’ın, yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği dizisi Yeni Hayat, yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de…







