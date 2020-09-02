Yeni Hayat ne zaman başlıyor? Yeni Hayat 1. bölüm 3. tanıtım fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı dizisi ‘Yeni Hayat’ı seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda çekimlerine başlanan dizi 3 Eylül akşamı ekran macerasına başlayacak. Korumalığını yaptığı kadına âşık olan eski özel harekâtçının öyküsünü konu alan Yeni Hayat'ın tanıtım fragmanı dikkat çekti. İşte, Yeni Hayat 1. bölüm fragmanı..

YENİ HAYAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmen koltuğunda Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun oturduğu Yeni Hayat dizisi 1. Bölüm 3 Eylül Perşembe akşamı Kanal D'de başlıyor.

YENİ HAYAT TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI

Özel Kuvvetler’den ayrılmış Yüzbaşı Adem, karısı Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber mutlu bir hayat sürmektedir. Tek problem Adem’in uzun süredir işsiz olmasıdır. Yakın arkadaşı Bekir’in bulduğu iş ile aileye yeni bir hayatın kapıları aralanır. Adem'in tek yapması gereken, zengin ve saygın bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumaktır. Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir.

Nevin ise, nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem'in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar. Ancak, Timur’un karanlık dünyası ve Yasemin’in sakladığı sırlarla dolu bu dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Adem bir yanda ailesi, diğer yanda korumakla yükümlü olduğu bu farklı kadın arasında hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.