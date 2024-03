Yasemin Şefkatli açıkladı: Minik Ayel ikinci kez ameliyat olacak

Haberin Devamı

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuş; çiftin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir 22 Ocak'ta dünyaya geldi.

Dede İbrahim Tatlıses, 25 Ocak'ta ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyledi ve takipçilerinden dua istedi:

"Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum... İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minin Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."

'AMELİYATI ÇOK GÜZEL GEÇTİ'

İbrahim Tatlıses, bir süre sonra takipçilerine teşekkür ederek, torununun ameliyat olduğunu söyledi:

Haberin Devamı

"Dua eden herkesten Allah razı olsun. Ameliyatı çok güzel geçti. Dualarınız için çok çok teşekürler sağolun varolun"

TABURCU OLDU

İbrahim Ayel'den güzel haber 12 gün sonra geldi ve taburcu oldu. Yasemin Şefkatli, oğullarının el ele tutuştukları fotoğrafı "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi" notu ile paylaştı.

"21. HAFTADAN BERİ BİLİYORDUK"

Yasemin Şefkatli, minik oğlunun yaşadıklarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"Yarın Ayel'in kontrolü var biraz size de bahsedeyim. Aslında biz 21. haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı. Bazen haftada 2, çok fazla doktorumuz Ayeli'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon ol bacağını biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca da çok fazla dua aldık. O kadar güzel mesajlaer geldi ki bana güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebeiş çok güçlü her şey çok güel olacak. Bu fotoğrafya yoğun bakım ekibinin, aile gibi olduğumuz ve bizden desteğini çekmeyen çok güzel insanlarla bir anı"

Haberin Devamı

İKİNCİ OPERASYON NİSANDA

Yasemin Şefkatli, ikizlerini rutin kontrol için doktora götürdü. Şefkatli, minik oğlunun ikinci kez ameliyat olacağını açıkladı.

"Merakınızı seveyim. Bugün her şey yolunda geçti doktorumuz iyiye gidiyor dedi ama bir operasyonumuz daha var demişti. O da nisan ayında olacak gibi ama Ayeliko iyi."

İKİZLERLE İLK FOTOĞRAF

İkizlerle ilk fotoğraf İdo Tatlıses'ten gelmişti. İdo, oğullarının yüzünü kapatarak yayınladığı karelere nazar boncuğu emojisi koymuştu...