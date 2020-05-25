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Televizyon
Haber Giriş: 25.05.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Yasemin Hadivent'in zor seçimi

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Yasemin Hadivent'in zor seçimi
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 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Fadime karakterine hayat veren oyuncu Yasemin Hadivent, çekimleri Ordu’da yapılan dizinin yeniden sete çıkma kararı almasıyla zor bir seçim yapmak zorunda kaldı.

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle bir süredir İstanbul’daki evinde olan oyuncu; Minnoş ismindeki kedisini kimseye bırakamayacağı ve malum şartlardan dolayı yanında götüremeyeceği için, 27 bölüm rol aldığı diziden ayrılma kararı aldı.

Yasemin Hadivent; “Minnoş ile 2014’ten itibaren beraberiz. Tanıştığımızda 2,5 aylıktı ve benim için evlat gibi. Bu yüzden sorumluluk hissi çok büyük” dedi.

 

 

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