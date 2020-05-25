Yasemin Hadivent'in zor seçimi

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle bir süredir İstanbul’daki evinde olan oyuncu; Minnoş ismindeki kedisini kimseye bırakamayacağı ve malum şartlardan dolayı yanında götüremeyeceği için, 27 bölüm rol aldığı diziden ayrılma kararı aldı.

Yasemin Hadivent; “Minnoş ile 2014’ten itibaren beraberiz. Tanıştığımızda 2,5 aylıktı ve benim için evlat gibi. Bu yüzden sorumluluk hissi çok büyük” dedi.