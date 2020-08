Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni bölüm fragmanları

Üç sezonu tamamlayan Yasak Elma’dan haber var. Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma’nın yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Yeni sezon fragmanlarına Şahika ve Ender’in cezaevindeki görüntüleri damga vurdu.



Dizinin Ender’i Şevval Sam sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Herhalde ağustos başı, temmuz sonu gibi sete çıkarız. Eylülde de elimizde stok olması lazım, her an her şey olabilir. Bu sefer sizi Yasak Elma’sız bırakmamak için o tarihlerde çekimlere başlayacağız gibi görünüyor.” demişti.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında Şahika, elinde bavul ile parmaklıklar ardına düşer. Ancak onu orada da bekleyen bir sürpriz vardı. Hapiste onu karşılayan tanıdık sima, Şahika'yı dehşete düşürür.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.