Yasak aşk ortaya çıktı: Benim yaşadıklarımı başka bir kadına mı yaşattın?

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Dizinin yeni bölümünde;

Banka görevlisinin aramasıyla Deniz'in kredi başvurusu yaptığını öğrenen Ateş, hiçbir sorun yokmuş gibi davrandı ve Kefken'e gitmek için yola çıktı.

Bankaya giderek eksik imzaları tamamlayan Ateş, Deniz'i konuşmak için sahildeki restorana çağırdı.

"İmzamı takit etmişsin... Bu yaptığının suç olduğunu biliyorsun değil mi? Merak etme o krediyi alacaksın... Ben de bunu yaptığını unutacağım..." diyerek Deniz'i beklemediği anda köşeye sıkıştıran Ateş, bunun için bir şartı olduğunun sinyallerini verdi.

Eğer kızımızı da alıp evimize geri dönersen bunları yaşanmamış sayacağım...

Bütün hayatının Ateş'in iki dudağının arasında olduğunu fark eden Deniz, sahip olduklarını geri alabilmek için eve dönmeyi kabul etti.

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Deniz ilk olarak bankaya giderek, krediden vazgeçtiğini söyledi, daha sonra ise ev arayışına başladı.

Ben taşınmıyorum, evi eşim için arıyorum...

Daha fazla para kazanmak için çiftliğin depo olarak kullanılmasına izin veren Ali, durumu kardeşlerinden gizlediği için vicdan azabı duymaya başladı.

Ali'nin hareketlerinden rahatsız olan Narin, gelişmeleri Ziya'ya haber verdi.

Ali'yi zor duruma düşürmek için her fırsatı değerlendiren Ziya, onu ihbar etti ve polisi çiftliğe yönlendirdi.

Deniz ve Ateş'in boşanma aşamasında olduğunu gazetelerden öğrenen Gaye, beklenmedik bir anda eski sevgilisinin karşısına çıktı. Ateş, Gaye'nin buluşma teklifini kesin bir dille reddetti.

Rüya'yı okuldan aldıktan sonra çiftliğe giden Ateş, Ali'den Deniz'in krediyi iptal ettiğini öğrendi.

Çiftlikteki aile yemeği polislerin gelişiyle yarım kaldı.

Engin Komiser çiftlikte kaçak malların olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi ve geniş çaplı bir arama başlattı.

GENCER ÇİFTLİĞİNİ POLİS BASTI

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Panikle eli ayağına dolaşan Ali, çiftliğin temiz çıktığını duyunca derin bir nefes aldı.

Ahırı Zeynep'in temizlediğini öğrenen Ali, ablası ile birlik olarak Ziya'yı zor duruma düşürmek için plan yaptı.

Samet ile dertleşen Ateş, Deniz'in krediyi iptal ettiğini söyledi. En büyük şoku ise Deniz'in kendisi için ev baktığını öğrendiğinde yaşadığını anlatan Ateş "Benim karım böyledir işte, terk ederken bile asil..." dedi.

Deniz'i daha yakından tanımak isteyen Gaye, ortaklık bahanesi ile onunla bir görüşme ayarladı.

Çiftliği kurtarmak ve kendisini ispatlamak için mücadele eden Deniz, Gaye'nin teklifini ikiltemedi.

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Karısının eve zorla döndüğünü anlayan Ateş, avukatından bazıAli belgeleri hazırlamasını istedi.

Bu yaptığının geri dönüşü yok Ateş, emin misin?

Gaye ile yemeği güzel geçen ve gelişmeleri kardeşlerine anlatmak için çiftliğe giden Deniz, Ali'nin başına gelenleri öğrenince çılgına döndü.

Deniz ile arasındaki savaşa bir son vermek isteyen Ateş, bildiklerini tek tek itiraf etti.

Ben bugün Tarık ile konuştum, şirketin artık tamamen sana ait. Bizi birbirimize bağlayan şeyleri koparmak o kadar zoruma gidiyor ki... Zorla bir şey olmayacağını anladım benim istediğim tek şey sadece bir şans...

Gencer Çiftliğine saklanan malları, Ziya'nın mekanına taşıyan Ali ve Zeynep, gözaltına alınışını kahkahalarla izlediler.

Serbest kaldıktan sonra çiftliğe gelen Ziya, sözleri ile üç kardeşi birbirine düşürmeyi başardı.

Eee Zeynep bahsetsene komiser Engin'den...

Zeynep'in yasak aşkını öğrenine şoke olan Deniz ve Ali'nin kardeşlerine tepkisi çok sert oldu.

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Benim yaşadıklarımı başka bir kadına mı yaşattın? Senin Ateş'ten ne farkın kaldı?

Telefonuna agelen mesajın ardından Gaye'nin evine giden Ateş, ona Deniz'i çok sevdiğini ve evliliğini kurtarmak için her şeyi yapacağını söyledi.

Dizinin final sahnesinde ise;

Ateş'in teklifini uzun uzun düşünen Deniz, evliliklerine bir şans daha vermeyi kabul etti.

DENİZ, ATEŞ'E BİR ŞANS VERDİ

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