Yaşadığı sakatlık yüzünden Survivor'a veda etmişti... Yeniden kadroda!

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2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi yarışmacıları açıklamaya başladı.

Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran ve Yiğit Poyraz'ın ardından Survivor'da yer alacak dokuzuncu ismin Merve Aydın olacağını duyurdu.

Yarışmaya katılacak yeni ismi açıklayan Ilıcalı, 'Survivor finalistlerinden sevgili Merve, yaşadığı sakatlık kabusundan sonra zafer için All Star’da. Merve her zaman Merve’dir.' mesajını yayınladı.

Böylece Merve Aydın, Survivor All Star 2024'te yarışacak, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran'ın ardından dokuzuncu isim oldu.

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Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alıyor.

SAKATLANIP YARIŞMAYA VEDA ETTİ

En son katıldığı Survivor yarışmasında dizinden sakatlanan Merve Aydın zorunlu olarak adaya veda etmişti. Ciddi bir ameliyat geçiren Aydın eski sağlıklı günlerine kavuştu.