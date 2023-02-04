Yargı’nın yeni bölümü seyirciyi ekrana kilitleyecek: Aileme bir şey olursa bu dünyayı yakarım!

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Kanal D’nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Yargı’da nefesler tutuldu. Heyecan dolu bölüm finalinin ardından yayınlanan yeni bölüm tanıtımı hikâyenin gidişatına dair merakı artıyor.

Yayınlanan tanıtıma Defne’yi bulabilmek için her yolu deneyen Ilgaz’ın Yekta’yasöylediği ‘Ailem benim her şeyim, dünyam. Onlara bir şey olursa bu dünyayı yakarım, seni de ortasında bırakırım’ sözleri damga vuruyor.

Diğer tarafta Ceylin’in Ilgaz’ın kardeşini bulabilmek için başvurduğu yollarla ilgili sözleri ise ikili arasında yaşanacak gerginliğin sinyallerini veriyor.

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Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş’in yer aldığı ‘Yargı’ 53. bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…