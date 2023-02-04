Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Yargı’nın yeni bölümü seyirciyi ekrana kilitleyecek: Aileme bir şey olursa bu dünyayı yakarım!

Güncelleme Tarihi:

#Yargı#Kanal D#Yargı 53. Bölüm
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 12:59

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın 53.bölümü izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümden yayınlanan yeni tanıtım aksiyonu yüksek bir bölümün sinyallerini veriyor

Haberin Devamı

Kanal D’nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Yargı’da nefesler tutuldu. Heyecan dolu bölüm finalinin ardından yayınlanan yeni bölüm tanıtımı hikâyenin gidişatına dair merakı artıyor.

Yargı’nın yeni bölümü seyirciyi ekrana kilitleyecek: Aileme bir şey olursa bu dünyayı yakarım

Yayınlanan tanıtıma Defne’yi bulabilmek için her yolu deneyen Ilgaz’ın Yekta’yasöylediği ‘Ailem benim her şeyim, dünyam. Onlara bir şey olursa bu dünyayı yakarım, seni de ortasında bırakırım’ sözleri damga vuruyor.

Yargı’nın yeni bölümü seyirciyi ekrana kilitleyecek: Aileme bir şey olursa bu dünyayı yakarım

Diğer tarafta Ceylin’in Ilgaz’ın kardeşini bulabilmek için başvurduğu yollarla ilgili sözleri ise ikili arasında yaşanacak gerginliğin sinyallerini veriyor.

Haberin Devamı

Yargı’nın yeni bölümü seyirciyi ekrana kilitleyecek: Aileme bir şey olursa bu dünyayı yakarım

Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş’in yer aldığı ‘Yargı’ 53. bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargı#Kanal D#Yargı 53. Bölüm

BAKMADAN GEÇME!

Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPTnin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Muskla el ele vermişlerdi

Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPT'nin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Musk'la el ele vermişlerdi

#Sam Altman
Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiyenin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğumun arkadaşlarında yatıya kalmasına izin vermeli miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğumun arkadaşlarında yatıya kalmasına izin vermeli miyim?

#Pijama Partisi