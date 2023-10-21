Yargı’dan duygusal tanıtım

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Hem duygu dolu hem de heyecanlı sahneleriyle her bölümü günlerce konuşulan ‘Yargı’ dizisinin merakla beklenen bu haftaki bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı. Ceylin ve Merdan’ın duygusal konuşmasıyla başlayan sahnenin devamında Ceylin’in kolyeyi Ilgaz’dan geri alması ve Ilgaz’a taktırması ikili arasındaki “Buzlar erimeye başlıyor mu?” sorusunu da akıllara getiriyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Ariş Pişkin, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

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‘Yargı’ merakla beklenen yeni bölümü ile pazar akşamı Kanal D’de!