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Yargı’da nefesler tutuluyor…

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#Yargı#Kanal D#KANAL D
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 10:26

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’da nefesler tutuluyor. Olayların karıştığı, gerilimin arttığı dizinin pazar günü yayınlanacak 58’inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

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Yeni bölüme dair heyecanlı bekleyiş sürerken yayınlanan tanıtımda, yakalanan mafya çetesinin başındaki İgor’un karşısına geçip hesap soran Ilgaz’ın, aldığı cevapla dünyalar başına yıkılıyor.

İgor’un asıl derdinin Ilgaz’la olduğunu ve tüm sevdiklerini bir bir elinden alacağını söylemesi Ilgaz’ın nefesini kesiyor. Tanıtımın sonunda Çınar’ın boğazına yapışan el ise yeni bölüme dair merakı artırıyor.

Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş’in yer aldığı Yargı, 58’inci bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Yargı#Kanal D#KANAL D

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