Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Yargı'da nefesler tutuldu... Katil kim?

Güncelleme Tarihi:

#Yargı#Kanal D#Yargı 44. Bölüm
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 23:56

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Şükran Ovalı'yı kadrosunda buluşturan Yargı heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Pazar akşamlarına damga vuran dizinin yeni bölümünde; Ilgaz ve Eren, Serdar'ın katilini bulmak için uğraştı.

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Rafet Komiser'den gelen telefon Erguvan Ailesi'nin evindeki akşam yemeğinin tadını kaçırdı. 

Yargıda nefesler tutuldu... Katil kim

Eren Komiser ile Ilgaz Savcı, cinayet ihbarı üzerine olay yerine gitti.

YEMEKTE SERDAR GERGİNLİĞİ- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ölen kişinin Serdar olduğunu gören Ilgaz, Savcı Pars'ı arayarak gelişmeleri haber verdi.

Ilgaz'ın evde olmayışını fırsat bilen Ceylin, annesinin evinde kalacağını söyledi. Bu durum Aylin, Gül , Parla ve Osman'ı rahatsız etti. 

Yargıda nefesler tutuldu... Katil kim

'SERDAR ÖLDÜ'

Haberin Devamı

Görevden dönen Ilgaz, Ceylin'i almak için annesinin evine gitti. Ilgaz olup bitenleri aile bireylerine de anlattı. Serdar'ın öldüğünü duyan Gül, sinir krizi geçirirken onu sakinleştirmek Ceylin ve Aylin'e düştü.

SERDAR'IN ÖLÜM HABERİ EVİ DAĞITTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yargıda nefesler tutuldu... Katil kim

YEKTA'NIN BİR ÇOCUĞU VARMIŞ!

Laçin ile buluşan Ceylin, Yekta'nın gayrimeşru bir çocuğu olduğunu öğrendi.Rafet Komiser'in hareketlerinden şüphelenen Pars Savcı, onu odasına çağırdı. Pars, Rafet'i köşeye sıkıştırmak için düğmeye bastı.

 CEYLİN, YEKTA'NIN SIRRINI ÖĞRENDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 

Yargıda nefesler tutuldu... Katil kim

İFADE VERECEKLER

Ilgaz, Serdar davasının soruşturması kapsamında Parla'yı ve diğerlerini ifadeye çağırdı. Parla, Tuğçe ve Çınar ifade için karakola giderken Merve'ye bir türlü ulaşamadılar.

YEKTA, GENÇLERİ ILGAZ'IN ÖNÜNE ATTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yargıda nefesler tutuldu... Katil kim

Haberin Devamı

'SANA İYİ HABERİM YOK'

Serdar'ın ölümüyle dağılan Gül, kaybettiği kocası Zafer'in fotoğrafı ile dertleşti. 'Sana iyi bir haber vermek isterdim ama yok' diyen Gül, içine düştüğü durumu anlattı. 

YÜK OLAN AİLE SIRRI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

RAFET'E SORUŞTURMA

Rafet'in muhbir olarak Umut'un adını vermesi Pars'ı daha da sinirlendirdi. Başsavcı talimatıyla Rafet hakkında soruşturma açıldı. Kendisine gelen telefonla gelişmeleri öğrenen Rafet şoke oldu ve soluğu Yekta'nın yanında aldı. Yekta ise Pars'ı zor durumda bırakacak yeni bir hamle yaptı. 

PARS'A KÖTÜ SÜRPRİZ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yargıda nefesler tutuldu... Katil kim

CEYLİN İZ PEŞİNDE

Haberin Devamı

Ablasının hareketlerinden şüphelenen Ceylin, onu takip etti. Aylin'in eczaneden aldıklarını öğrenen Ceylin, eve gittiğinde Osman'ın vurulduğunu gördü. 

CEYLİN AİLESİNİ YAKALADI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dizinin final sahnesinde,

Kocasının katilinden hesap sormak için terasa giden Gül'ün Serdar'ın kafasına kürekle vurduğu ortaya çıktı. 

Yargıda nefesler tutuldu... Katil kim

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargı#Kanal D#Yargı 44. Bölüm

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası