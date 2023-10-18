Yargı’da kalpler Mercan için atıyor...

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Çok heyecanlı bir bölümün ardından tüm izleyenlerin kafasında “Mercan nerede?” sorusunu bırakan Yargı’da bu hafta nabız daha da yükselecek. Efe’yi takip edip Sevgi Evleri’ne giden ikilinin Mercan’ı orada bulup bulamayacağı merakla beklenirken; yeni bölümden yayınlanan ilk tanıtımda Macit, Tuğçe, Eren ve Yekta’nın sözleri kafalarda birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Ariş Pişkin, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

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‘Yargı’ merakla beklenen yeni bölümü ile pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!