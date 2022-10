Yargı yine zirvede….Ilgaz'ın en zor görevi

Haberin Devamı

Yargı’nın dün akşam ekrana gelen yeni bölümü AB kategorisinde 8.28 reyting 23.12 izlenme payı ile, 20+ABC1 kategorisinde 8.88 reyting 21.96 izlenme payı ile, TOTAL kategoride ise 6.37 reyting ve 17.69 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde adını birinci sıraya yazdırdı.

Yargı ekrana gelen 40’ıncı bölümüyle yine seyirciyi şaşırtmaya devam etti. Bir tarafta ölümün kıyısında bekleyen Ceylin ve kaçırılanlar, diğer tarafta ise onları bulup kurtarmaya çalışan Ilgaz, Pars ve Eren gece boyu seyirciyi ekran başına kilitledi. Yargı, sosyal medyada da bölüm boyunca seyircinin yaptığı tahminler ve yorumlarla zirvedeki yerini aldı.



Aynı zamanda oyuncu kadrosunun diziyi izlerken #yargıizlerkenben etiketi ile paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi görürken #Ilgaz ve #Burak etiketleri de listede yerini aldı.

Operasyondaki tüm okların gösterdiği ismin Burak olması ile başlayan bölümün devamında polis her yerde Burak’ı aramaya başladı. Katil olarak aranan Burak’ın tek akrabası olan dedesinin Haluk çıkması herkesi şaşırttı. Bulunan deliller doğrultusunda kuyulu köşke operasyon düzenleyen polis her yerde Burak’ın izini ararken Ilgaz, evdeki gizli bir giriş ile kaçırılanları buldu. Yekta hastalık numarasıyla Laçin’in evine yerleşirken torununun suçsuzluğuna inanan Haluk’un avukatlığını yapması için Yekta’yı araması hikâyenin seyrini değiştirdi. Verdiği ifade doğrultusunda serbest bırakılmak zorunda kalan Burak’ın katil olduğuna inanan Ilgaz tüm delilleri tek tek inceledi ve kan tutma detayıyla Burak’ın katil olduğuna emin oldu. Yekta’nın ise Burak’ın suçuna dair her şeyi bilmesi ve bununla ilgili önceden planlar yapmaya başlaması seyirciye ‘Yekta geri dönüyor.’ dedirtti. Arkasında hiçbir iz bırakmayan katilin nasıl yakalanacağı ise şimdiden yeni bölüm için büyük merak uyandırıyor.



Sema Ergenekon ’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan , Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

Yargı yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…