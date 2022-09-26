Yargı seyirciyi ekrana kilitledi! Ceylin'e ne oldu?

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Başarılı oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesi ve ters köşeleriyle alkışları toplayan ‘Yargı’, dün gece yine heyecan dolu bir bölümle izleyici ile buluştu. Gece boyu #yargı etiketiyle sosyal medyanın gündeminde ilk sıralarda yer alan dizi, reytinglerde de yine en çok izlenen dizi oldu.

İzleyiciyi her pazar akşamları ekrana kilitleyen dizinin dün geceki bölümünde Ilgaz’a bırakılan nota karşılık Ilgaz, Ceylin’i operasyona kesinlikle karıştırmak istemezken, operasyonu duyan Pars’ın konuyu Ceylin’e anlatarak, ondan yer almasını istemesi Ilgaz ile Pars’ın arasında gerginlik yarattı.

Ceylin, Eren’in önderliğinde emniyet teşkilatının sıkı önlemleriyle otele gönderilirken, Ilgaz’ın operasyon esnasında bunun bir tuzak olabileceğini düşünmesinin ardından hastaneyi arayarak Mehmetcan’ı kontrol etmesiyle kaçırıldığını öğrenmesi tüm ekipte büyük panik yarattı. Tüm bu kaosun içinde bir de beklenilen asansörden Ceylin’in çıkmaması ve bir anda ortadan kaybolması Ilgaz’ı çılgına çevirdi.

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Tüm bunların yanı sıra Yekta (Uğur Polat), uzun zamandır Laçin’in (Nilgün Türksever) adresini ararken aldığıbilgiyle soluğu Laçin’in kapısında aldı. Ne yapacağını şaşıran Laçin, istemeden de olsa Yekta’yı içeri alırken, Ceylin’den yardım istedi. Yekta, Laçin’in evinde keyif çatarken evi aniden Ceylin’in basması gergin dakikaların yaşanmasına sebep oldu. Yekta, Laçin’in çekmecelerini karıştırarak yazlık evdeki gizli kasanın anahtarına ulaştı. İstediği şeye ulaşmanın mutluluğuyla eve giden Yekta, kasayı açtığında şok yaşadı.

Heyecanın doruğa taşındığı ‘Yargı’nın dün akşam ekranlara gelen 36. bölümü AB’ de 7.27 izleme oranı, 21.89 izlenme payı ile birinci olurken,20+ABC1’de 6.54 izlenme oranı, 18.03 izlenme payı; TOTAL’deise 5.14 izlenme oranı, 15.18 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde de en çok izlenen dizi oldu.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

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‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!