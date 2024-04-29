Yargı nefes kesti! Nasıl ölmek istersiniz Sayın Savcım?

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Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı, kadrosunda Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimlerin yer aldığı Yargı 90'ıncı bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin yeni bölümünde;

Ev kazasına tanıklık edenleri ifadeye alan Ilgaz’a Eren Komiser eşlik etti.

Karısının öldürüldüğünü iddia eden Yılmaz, eşinin temizlik görevlisi olduğunu kazadan da ev sahiplerinin sorumlu olduğunu söyledi.

Ilgaz, ev sahiplerini de ifadeye aldı. İkili, hizmetçi Serap’ın merdivenden düştüğünü iddia etti.

Ilgaz’dan yardım isteyen Yılmaz, ‘ne olur bizi yalnız bırakmayın Savcım, paraları var, güçlüler ya...’ sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

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Efe’nin evlilik teklifiyle büyük sevinç yaşayan Tuğçe, sevgilisinin desteğiyle zor günleri atlatmaya başladı.

YEKTA HARAKETE GEÇTİ

İclal Savcı’nın babasının katilinin peşine düşen Yekta, Rafet’ten bilgi aldı. Yekta, Rafet’e suç duyurusunda bulunmasını istedi. İclal Savcı’nın yanına giden Rafet çektiği fotoğrafları verdi. İclal de Kubilay amiri görevlendirdi.

Ceylin, yeni bir dosyaya başladı. Okula gittiğini söyleyen Ceylin, ‘Çocuklar gözümün önünde hastalandı, bunun sebebi de öğretmenleri’ dedi. Öğretmen hakkında bilgi toplayan Ceylin, bir ipucu aradı. Tekrar okula giden Ceylin, öğrencilerle konuşup bilgi aldı.

Serap’ın ölümünü araştıran Ilgaz olay yerine gitti. Çalışanlardan bilgi aldı. Olay yeri incelemede çalışan Göksu, bulduğu delilleri Ilgaz’a anlattı.

İCLAL SUÇLULARIN PEŞİNDE

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Olay yerine giden Kubilay amir, Bülent Kısmetov’un darp ettirdiği şahsı buldu. İclal Savcı hemen Kısmetov’u ifadeye çağırttı.

Bülent Kısmetov avukatını aradı, avukatı da kendisini Yekta’ya yönlendirdi.

Ceylin, eşi Ilgaz’ı arayıp sitem etti; ‘Bizim evlilik yıl dönümümüz ne zaman, biz hiç kutlamadık’ Ilgaz da eşine sürpriz yapacağının sözünü verdi.

Görevine geri dönen Eren Komiser ekip arkadaşlarının sıcak karşılamasıyla büyük mutluluk yaşadı.

ILGAZ'I ŞÜPHELENDİREN İDDİA

Serap’ın ölümünü araştıran Ilgaz, ev sahibi Oktay ile görüştü. ‘Duştaydım, sesi duyunca çıktım Serap’ı yerde gördüm. Serap yıllardır bizimle çalışıyor, ilişkimiz hizmetli patron şeklindeydi’

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Ev sahibi Yeliz de ifadesinde ‘Çığlık sesini duydum, çıktım. Korkunç bir manzaraydı. Kaç defa söyledim, ‘aşağıdan başlama, yukarıdan başla kuru zemine bas’ dedim dinlemedi’

Yeliz’in hemşiresini de ifadeye çağıran Ilgaz, o gün yaşananları anlattı; ‘ Ben tansiyon ölçüyordum, Serap odaya girince Yeliz hanımın tansiyonu yükselti daha sonra odadan kovdu. Biraz sonra da Oktay beyin Serap’ı azarladığını duydum. Cam kırılma sesi duydum. İşim bitince de çıktım. Ben gelirken Serap, merdivenleri silmiş aşağıya kovayı koyuyordu. Çıkarken de kova kenardaydı’

Yekta’nın yanına giden Bülent Kısmetov ondan yardım istedi. Öte yandan, Ceylin okuldaki araştırmalarına devam etti. Dosyaya bakan Ilgaz Savcı, Nuray öğretmenle görüşmek istedi.

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Tuğçe’nin evlilik teklifi aldığını duyan Parla, büyük şaşkınlık yaşadı. Arkadaşının sevincine ortak olmayan Parla tepkileriyle kendini ele verdi. Daha önce Efe’nin gizlice insanların eşyalarını aldığını gördüğünü söyledi. Tuğçe de ‘Efe’nin durumunu biliyorum’ karşılığını verdi.

İCLAL BABASININ KATİLİYLE KARŞI KARŞIYA

Bülent Kısmetov, avukatı Yekta ile İclal Savcı’nın yanına ifadeye girdi. Babasının katiliyle yüz yüze gelen İclal öfkesini korudu. Suçlamaları anlatan İclal, Kısmetov’u köşeye sıkıştırdı.

Sinirlerine hakim olamayan Bülent Kısmetov, Yekta’ya Kazakistan’a kaçacağını söyledi. Hemen İclal’in yanına giden Yekta, müvekkilinin kaçacağını söyledi. Kubilay amiri arayan İclal, Bülent Kısmetov’u gözaltına almasını istedi, yurt dışına da çıkış yasağı aldırdı.

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Bülent Kısmetov, yurt dışı yasağı çıkınca Yekta’nın yanına gitti. Yardım isteyen Kısmetov, İclal Savcı’yı çok eskiden tanıdığını söyledi. Yekta, bildiklerini İclal Savcı’ya anlattı.



BABAMIZIN CESEDİNİ GETİRDİK

Emniyete gelen iki kardeş, ‘babamızın cesedini getirdik’ sözleriyle Eren Başkomiser’in yanına geldi. Olanları anlatan kardeşler, ‘Kapıyı açtık, kefenli birisi. Kefeni açtık babam. Yıkanmış, ağzı bağlanmış eşyaları da yanındaydı. Sadece dedemden kalan çakmak yoktu. Babamın adı Abdullah Özkap’ ifadesini verdi.

SERAP'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Olay yeri inceleme ekibi topladıkları bulguları, Ilgaz’a iletti. ‘Olayın kaza olma ihtimali var’ dedi.

Serap’ın kız kardeşi emniyete gelip ifade verdi; ‘Ablam Oktay beye gönlünü kaptırmış, karşılıklı bir şeydi hediyeler almış ablama bir de bu telefon var’ dedi. Ilgaz Savcı olayı araştıracağını söyledi.

Bilişimden gelen haberi Eren Başkomiser, Ilgaz’a ‘Serap attığı mesajlarda, ‘Yeliz biliyor, bakışlarından anlıyorum’ yazmış.” bilgisini verdi.

YILMAZ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Serap’ın eşi Yılmaz, şikayetini geri çektiğini Ilgaz’a bildirdi. Ilgaz da ‘Neden, kan parası mı verdiler’ sözleriyle sitem etti. Yılmaz da ‘Ölüyorum ben Savcım dördüncü evre çocuklara kim bakacak. Acımı kalbime gömeceğim çocuklarım geleceği için kan parasını kabul etti’ karşılığını verdi.

ILGAZ VE CEYLİN YEMEKTE

Ilgaz, evlilik yıl dönümü için bir akşam yemeği organize etti. Yemekte bir araya gelen ikili keyifli anlar yaşadı.

Gittikleri mekanda bir hayli keyifli halde Yeliz’i gören Ilgaz, büyük şaşkınlık yaşadı. Ilgaz, Yeliz’i suçladı, ‘Güzel mi böyle birini öldürüp, sonra da kutlamaya çıkmak.’

Ilgaz’ın Yeliz’i uyardığı görüntüler Başsavcı’ya ulaştı. Yeliz ve avukatı Ilgaz’ı şikayet etti. Başsavcı da Ilgaz’a tepki gösterdi; ‘Birilerine parmak sallamak sizin göreviniz değil, sadece görevinizi yapın kabadayılığa yer yok’

OSMAN, ZÜMRÜT'ÜN EVİNDE

Osman, Zümrüt’ün eşini öldürmek için boyacı kılığında eve girdi. Bir plan hazırlayan Osman doğru zamanı bekledi.

Yekta, Bülent Kısmetov’dan gelen mesajla şoke oldu. ‘Şahsımı ispiyonlayanı buldum. Rafet’

ŞÜPHELİ ÖĞRETMEN!

Efe Savcı okulda olan ilginç olayları araştırmaya devam etti. Ceylin de öğrencilerle buluşup, okulda yaşananları öğrenmeye çalıştı. Öğrenciler, Nuray öğretmeni anlattı; ‘Yaramazlık yapınca birbirimize vurduruyor, sakın anne ve babama bir şey söylemeyin’

Trafikte seyir halinde giderken Ceylin’e arkadan bir araba çarptı. Panik yaşayan Ceylin arabasına çarpanın öğretmen Nuray olduğunu gördü.

YELİZ'İ SUÇLU ÇIKARACAK DOSYA

Eren Başkomiser, zaman aşımına uğramak üzere olan dosyalardan Yeliz’in cinayete karıştığı bir davayı bulup Ilgaz’a getirdi.

'NASIL ÖLMEK İSTERSİNİZ'

Daha sonra dizide Ilgaz’ın elleri bağlı halde olduğu anlara yer verildi. Bir adam Ilgaz’a ‘Evet Sayın Savcım, nasıl ölmek istersiniz’ diye sordu.