Yakışıklı oyuncu Arka Sokaklar’da

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“Hepimiz Arka Sokaklar dizisiyle büyüdük, olgunlaştık”

Sürpriz bir karakter ile 653. bölümde izleyici ile buluşacak olan ünlü oyuncu 18 sezon boyunca ekrana gelen dizide, usta oyuncularla bir arada olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Pekin; ‘’Uzun zamandır birlikte çalışan bu renkli ve başarılı ekibe dahil olmak benim için çok heyecanlı. Yeni maceralar için hazırım. Türkiye’de bir dizinin bu kadar uzun süre yayında kalması ve böyle başarılı olması nadide bir durum. Polis karakterini canlandırmak ayrı güzel ama bu karakterin hikayesi beni ayrıca cezbetti. Hepimiz diziyle beraber büyüdük, olgunlaştık diyebilirim.’’

