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Yakaladığı şöhretten 40 yıl haberi olmamıştı: Ünlü müzisyen 81 yaşında öldü

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#Sixto Rodriguez#Searching For Sugar Man#Bir Şarkının Peşinde
Yakaladığı şöhretten 40 yıl haberi olmamıştı: Ünlü müzisyen 81 yaşında öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 13:44

İnanılmaz detaylar ve büyük bir yoksullukla geçen hayatı “Searching for Sugar Man” isimli belgeselle anlatılan ve dünya çapındaki ününe ancak belgeselin gösterime girmesinden sonra kavuşan Sixto Rodriguez 81 yaşında hayatını kaybetti.

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Meksikalı göçmen bir ailenin altıncı çocuğu olarak Detroit’te doğan ve albümlerini Rodriguez adıyla yayınlayan ünlü şarkıcı 70’li yıllarda bir yandan işçi olarak çalışırken barlarda gitarıyla şarkı söylemeye başlamıştı.

Etkileyici sesi ve şarkı sözleri dikkat çekmeye başlayan Rodriguez’i dinlemeye gelen müzik yapımcıları ondaki yeteneği gördü. Sixto Rodriguez’le plak anlaşmaları yapıldı. Yeteneğinin efsane şarkıcı Bob Dylan’la eşdeğer olduğu söylenmeye başlamıştı.

Yakaladığı şöhretten 40 yıl haberi olmamıştı: Ünlü müzisyen 81 yaşında öldü

Ancak piyasaya sürülen albümler büyük bir hayal kırıklığı yarattı ve hiç satmadı. Sixto Rodriguez, umulan şöhreti yakalayamamış ve müzik yapımcıları da ondan umudunu keserek kapısını çalmayı bırakmıştı.

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Rodriguez bunun üzerine müzik kariyerine 1976’da son verdi. Kendine yaşadığı mahallede güçlükle bir ev satın alan ünlü şarkıcı inşaat işçiliği yapmaya ve yıllarca büyük bir yoksulluk içinde yaşamaya devam etti. Ancak Sixto Rodriguez, dünyanın öbür ucunda çoktan büyük bir şöhret olmuştu…

Yakaladığı şöhretten 40 yıl haberi olmamıştı: Ünlü müzisyen 81 yaşında öldü

Piyasaya sürülen ancak hiç satmayan plakları ona hayran olan bir kişi tarafından Güney Afrika’ya götürüldü. Burada kimsenin tanımadığı Meksika asıllı Amerikalı bir isim olan Sixto Rodriguez’in plakları elden ele dolaşarak geniş kitlelere ulaştı.

Bir şehir efsanesine dönüşen, Güney Afrika’da kimselerin görmediği bu şarkıcı bir anda ülkenin en büyük yıldızına dönüştü. Hatta Rodriguez’in plakları yeniden basılıp satıldıkça şarkıcı Elvis Presley tarafından elde edilen satışları aşıp büyük bir rekor kırdı.

Bu yaşananlardan haberi bile olmadan kendi memleketinde hayatını sürdüren Sixto Rodriguez, uzun yıllar sonra hakkında çekilen bir belgesel sayesinde 2012’de bir anda dünya çapında şöhrete ulaşmıştı. Müzik araştırmacılarının ilgisini çeken bu “vaka” yönetmen Malik Bendjelloul tarafından bir belgesele dönüştürüldü.

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Yayınlandığı her festivalde büyük olay yaratan “Searching for Sugar Man” (Bir Şarkının Peşinde) 2013’te En İyi Belgesel Oscar’ı dahil sayısız ödüle kavuştu. Sixto Rodriguez’in adı da böylece dünya tarafından öğrenilmiş oldu.

Yakaladığı şöhretten 40 yıl haberi olmamıştı: Ünlü müzisyen 81 yaşında öldü

Hayatı boyunca bir şarkıcı olarak ünlenemeyen bu yetenekli adam Detroit’te sakin bir yaşam sürerken birdenbire herkesin konuştuğu bir isim haline gelmişti. Albümleri yeniden yayınlanan Rodriguez, farkında bile olmadan bir efsane haline geldiği Güney Afrika’ya yıllar sonra ilk kez ayak basıp burada konser verdi.

Sürekli televizyon yayınlarına katılan ve dünya ünlü müzisyenlerin konserlerinde şarkı da söyleyen Rodriguez belgeselden bir sene sonra Glastonbury Festivali'nde de sahneye çıktı. Geç gelen şöhretine rağmen Ditroit’te aynı evde yaşamaya ve bir işçi olarak çalışmaya devam eden Sixto Rodriguez’in 81 yaşında hayata veda ettiğini kızı açıkladı.

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#Sixto Rodriguez#Searching For Sugar Man#Bir Şarkının Peşinde

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