Yağmur Tanrısevsin: Oyunculuk uzun soluklu bir yolculuk!

Haberin Devamı

İngiltere’de Royal Centre School London’da oyunculuk eğitimi alan Tanrısevsin, “Bu dönem, işler ve projelerle geçiyor. Ama her fırsatta bu eğitimlere devam edeceğim. Oyunculuk, mesleğim. Mesleğimde en iyiyi yapabilmek adına sürekli kendimi güncellemem gerekiyor. Hayalim insanların yüreğine dokunan kadın hikâyelerini anlatmak ve buradaki kadınları canlandırmak” dedi.

Oyuncu, proje seçimlerinde de titiz davrandığını belirtti: “Kısa vadeli hiçbir zaman düşünmedim. Oyunculuk uzun soluklu bir yolculuk. Sektöre yeni girdiğiniz, olgunlaştığınız ve artık kendinizi bulmaya başladığınız bir yolculuk bu.”

Haberin Devamı

Tanrısevsin, komedi filmi “Yaşam Koçu”nda canlandırdığı ‘Helin’ karakteriyle sakinlik açısından benzediklerini söyledi: “Helin, aslında ünlü olmasına rağmen yaşam tarzı olarak herkes gibi. Bu açıdan kendime yakın hissediyorum. Fakat hayatın anlamını bulma şeklimiz farklı.”