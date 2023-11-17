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Yağmur Tanrısevsin: Oyunculuk uzun soluklu bir yolculuk!

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#Yağmur Tanrısevsin#Doğu Demirkol#Yaşam Koçu
Yağmur Tanrısevsin: Oyunculuk uzun soluklu bir yolculuk
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 08:59

Yağmur Tanrısevsin, başrolünü Doğu Demirkol ile paylaştığı “Yaşam Koçu” filmi nedeniyle yoğun bir çalışma dönemine girdi.

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İngiltere’de Royal Centre School London’da oyunculuk eğitimi alan Tanrısevsin, “Bu dönem, işler ve projelerle geçiyor. Ama her fırsatta bu eğitimlere devam edeceğim. Oyunculuk, mesleğim. Mesleğimde en iyiyi yapabilmek adına sürekli kendimi güncellemem gerekiyor. Hayalim insanların yüreğine dokunan kadın hikâyelerini anlatmak ve buradaki kadınları canlandırmak” dedi.

Oyuncu, proje seçimlerinde de titiz davrandığını belirtti: “Kısa vadeli hiçbir zaman düşünmedim. Oyunculuk uzun soluklu bir yolculuk. Sektöre yeni girdiğiniz, olgunlaştığınız ve artık kendinizi bulmaya başladığınız bir yolculuk bu.”

Yağmur Tanrısevsin: Oyunculuk uzun soluklu bir yolculuk

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Tanrısevsin, komedi filmi “Yaşam Koçu”nda canlandırdığı ‘Helin’ karakteriyle sakinlik açısından benzediklerini söyledi: “Helin, aslında ünlü olmasına rağmen yaşam tarzı olarak herkes gibi. Bu açıdan kendime yakın hissediyorum. Fakat hayatın anlamını bulma şeklimiz farklı.”

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#Yağmur Tanrısevsin#Doğu Demirkol#Yaşam Koçu

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