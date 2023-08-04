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Ateş, Leyla'ya daha fazla karşı koyamadı... Ve aşk başladı...

Güncelleme Tarihi:

#Ya Çok Seversen#Ya Çok Seversen 5. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 00:02

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’nın paylaştığı, senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı, Ali Bilgin’in ise yönetmenliğini üstlendiği Ya Çok Seversen beşinci bölümüyle ekrana geldi.

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Dizinin yeni bölümünde;

Çiftliğe döndüklerinde ılgaz ile Barış'ın kavga ettiğini gören Ateş, bir kez daha eski hayatına dönmek istediğini yineledi.

Ateş, Leylaya daha fazla karşı koyamadı... Ve aşk başladı...

Ateş'in üzerindeki yükü alacağına söz veren Leyla beklemediği bir soruyla karşılaştı: Kimsin sen Leyla?

İkilinin konuşması tanıdık bir sesle bölündü:

Kocan geldi karıcığım!

HASAN, LEYLA'SINI BULDU

Leyla, ustaca bir manevrayla davetsiz misafiri püskürtmeyi başardı.

Ateş, Leylaya daha fazla karşı koyamadı... Ve aşk başladı...

Sabah kahvaltısı Ilgaz ve Ateş arasındaki gerilime ev sahipliği yaptı. Aynı babaya fakat farklı annelere sahip olan iki kardeş, birbirlerine hiç de istemedikleri şeyler söylediler. Tartışmanın sonunda Ateş, Ilgaz'ı kovdu. Genç kız Aydos ile Berit'i de yanına alarak Umut'un evine gitti.

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LEYLA'NIN YÜREĞİNİ ACITAN SATAŞMA

Ateş, Leylaya daha fazla karşı koyamadı... Ve aşk başladı...

Ilgaz'ın karakolluk olması Füsün sayesinde basında geniş yankı buldu. Ateş işe kovduğu kardeşine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile sahip çıktı.

Kısa süre de olsa özgürlüğün tadını çıkarmak isteyen Ateş, çiftlikte dev bir 90'lar partisi verdi.

Partiye katılanlar arasında Ateş'in geçmişine iz bırakan Şeyma da vardı.

Ateş, Leylaya daha fazla karşı koyamadı... Ve aşk başladı...

Yakup'un arayıp haber verdiği Leyla, Berit'in oyuncak ayısını alma bahanesiyle çiftliğe döndü ve partideki yerini aldı.

Leyla geceyi çocuklarla birlikte Umut'un evinde geçirdi.

Parti bittikten sonra koca çiftlikte bir başına kalan Ateş, vicdan mahkemesi yaptı.

Ateş, Leylaya daha fazla karşı koyamadı... Ve aşk başladı...

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Umut'un evini sığınacak liman olarak gören Ilgaz, yepyeni kurallarla karşı karşıya kaldı. Arkadaşının doğum günü partisine giden Ilgaz, kardeşlerine döndüğünde yeni bir plan yapacaklarını söyledi.

Leyla, Ateş'i arayarak ondan kardeşinin yanında olmasını istedi. Ateş, Leyla'nın isteğini ikiletmedi.

 Ilgaz, ortalarda görünmeyince Ateş, kardeşini aramaya gitti. Leyla ile Ateş, Ilgaz'ı dolaba kapatılmış halde buldular.

Ateş, Leylaya daha fazla karşı koyamadı... Ve aşk başladı...

Beklenmedik bu olay iki kardeşin arasını yumuşattı.

Ateş'i zor duruma düşürmek için her fırsatı değerlendiren Füsun ve Umut üst üste gelen olayları kendi avantajlarına kullanmak için harekete geçtiler. Bu kez onları ters köşeye yatıran Ilgaz oldu.

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Ateş, Leylaya daha fazla karşı koyamadı... Ve aşk başladı...

Jülide Arcalı'nın tasarımlarından birinin çalındığını fark eden İlter, durumu Ateş'e haber verdi.

Annesinin hatırasının yok olması Ateş'i çok üzdü.

Çaresizliği ve üzgünlüğü her halinden belli olan Ateş'e yardım eli bir kez daha Leyla'dan uzandı.

Çalınan elbise isimsiz bir kargo ile Arcalı Holding'e, Ateş'in ellerine ulaştı...

Ateş, Leylaya daha fazla karşı koyamadı... Ve aşk başladı...

Aydos ile Berit, Ateş'in çiftlikte onlarla birlikte kalmasını sağlamak için bahçedeki glamping'de yangın çıkardılar. Suçu Leyla üstlendi.

Çiftliğe dönmemekte kararlı olan Ateş, otelde kalmaya karar verdi.

Dizinin final sahnesinde;

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Ateş'i kendine aşık etmek için yemin eden Leyla, planlarını uygulamaya başladı. Leyla, Ateş'i cesur olmamakla suçlayınca istediği karşılığı aldı.

Ateş, Leylaya daha fazla karşı koyamadı... Ve aşk başladı...

 

 

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#Ya Çok Seversen#Ya Çok Seversen 5. Bölüm#Kanal D

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