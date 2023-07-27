Leyla şoke oldu... Arcalı Çiftliği'nde davetsiz misafir!

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Dizinin yeni bölümünde;

Güzeliliği ile başta Ateş olmak üzere herkesi büyülemeyi başaran Leyla, tanıtım gecesinde fırtına gibi esti.

Geceyi sorunsuz bir şekilde bitiren Leyla, Umut'tan kendisini eve bırakmasını istedi. Leyla ile Umut'un yakınlığı Bige'nin işine geldi.

Tanıtım sonrası imzalanan anlaşmaları Ateş ile birlikte kutlayan Bige, onu evine gitmeye ikna edemedi.

Çiftliğe döndüğünde Umut ve Leyla'yı birlikte gören Ateş, kıskançlık krizine girdi.

Ateş, Leyla'ya karşı olan duygularına daha fazla engel olamadı.

ARADIĞIM LEYLA'YI BULDUM

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Leyla, uyandığında hala Ateş'in öpücüğünün etkisindeyken, Ateş' geceye dair hiçbir şeyi hatırlamıyordu...

ATEŞ, HİÇBİR ŞEYİ HATIRLAMIYOR

Ateş'in istediklerini çiftliğe getiren otel müdürü Selçuk, herkesin hayatını değiştirecek kayıtları vermek üzereyken emniyetten gelen telefon ortamı dağıttı.

"Ilgaz ve Barış nezaretteymiş..."

Karakolun yolunu tutan Ateş, ikiliyi de alıp çiftliğe geri döndü.

Çocukları odaya çeken Ateş, Ilgaz ile olup bitenin aralarında kalması konusunda anlaştı. Korkuyla sıranın kendisine gelmesini bekleyen Barış ise, işe Ateş'in şoförü olarak devam edeceğini öğrendi.

Ateş'in ağzından yaşadıkları romantik geceye dair bir şeyler duymak isteyen Leyla'nın hevesi yarım kaldı.

Leyla, otel müdürünün eve bıraktığı zarfın detaylarını tesadüfen öğrendi. Zarfın İlter'in eline geçmesi hem Leyla'yı hem de Meryem'i panikletti.

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Dört koldan zarfı almak için uğraşan Cihanlı Ailesi'nin fertleri her hamlelerinde başarısız oldular.

Herkesin peşine düştüğü zarf, beklenmedik bir anda Meryem'in eline geçti. Meryem, kendilerini ipin ucuna getiren zarftan kurtuldu ve sevincini ailesiyle paylaştı.

Arcalı Ailesi, hep birlikte etkinlik için ormana gitti. Oryantiring yapacaklarını öğrenen ekip iki farklı takıma ayrıldı. Umut ve Leyla'ya karşı mücadele eden Ateş ile kardeşleri günün kazananı oldular.

Çocuklarla uğraşmaktan bunalan ve eski hayatını geri isteyen Ateş, Bige'den kardeşleri için yatılı okul bulmasını istedi. İkilinin konuşmasına şahit olan Leyla, Ateş'e çok sert tepki gösterdi.

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Ben buyum! Ben kimseyle bir bağ kurmak istemiyorum. Ne onlarla... Ne başkasıyla... Ne de seninle... Bizim aramızda bir şey yok. Basit bir şeydi, buna anlam yükleme!

Gururu kırılan Leyla, Yakup'u arayarak yeni kararını bildirdi.

ATEŞ ARCALI'YI KENDİME AŞIK EDECEĞİM

Neredeyse bir masala inanacaktım. Beni kendi gerçeğimle yüzleştirdin. Şimdi bunun bedelini ikimiz de ödeyeceğiz. Sen bu hikayede kahraman değil, av olmayı seçtin!

Kimseye haber vermeden çiftliğe gelen Füsun, Meryem'den Ilgaz'ın karakolluk olduğunu öğrendi.

Ateş ile Bige'nin söz verdikleri koleksiyonu yetiştirmelerinden korkan Umut, hain planlarına yenisini ekledi.

Umut, tek tek tedarikçileri arayarak Arcalı Holding'e satış yapmalarını engelledi.

Ateş'in Bigeile birlikte İtalya'ya gideceğini öğrenen Leyla, aranılan kumaşları bulmak için harekete geçti. Ateş, Leyla'ya 3 saat süre verdi. Bu durum Bige'nin hoşuna gitmedi.

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Neredeyse her dükkana girip çıkan ikili, sürenin bitmesine dakikalar kala aradıkları kumaşı buldular.

Çiftliğe döndüklerinde ılgaz ile Barış'ın kavga ettiğini gören Ateş, bir kez daha eski hayatına dönmek istediğini yineledi.

Ateş'in üzerindeki yükü alacağına söz veren Leyla beklemediği bir soruyla karşılaştı: Kimsin sen Leyla?

İkilinin konuşması davetsiz misafirin sesiyle bölündü:

"Kocan geldi karıcığım!"