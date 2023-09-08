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Ya Çok Seversen’den yeni tanıtım yayınlandı…

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#Ya Çok Seversen#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 09:52

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan Ya Çok Seversen’in 10’uncu bölümünden yeni tanıtım paylaşıldı. Leyla’nın Ateş’e düğünde yaptığı açıklamadan dolayı hesap sorduğu tanıtımda ikili arasında yeni bölümde yaşanacaklara dair ilk sinyaller veriliyor.

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Dizinin yeni bölümünden yayınlanan tanıtımında, Leyla Ateş’in kendisiyle ilgili gerçekleri düğünde açıklamasıyla ilgili hesap soruyor. Meryem’in Leyla’ya Firuze’nin kim olduğunu sorduğu anlar tanıtımda dikkat çekerken, Firuze ile ilgili gerçeğin bu bölümde ortaya çıkıp çıkmayacağı ise merakla bekleniyor.

Ya Çok Seversen’den yeni tanıtım yayınlandı…

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Ceyda Aşar, Senem Birlik’in birlikte yazdığı ve Ali Balcı’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

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Ya Çok Seversen’ heyecan dolu yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D’de...

 

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#Ya Çok Seversen#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan

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