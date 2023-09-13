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Ya Çok Seversen’de Leyla ve Ateş arasındaki gerilim büyüyor…

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#Ya Çok Seversen#Kanal D#Ya Çok Seversen 11. Bölüm
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 10:27

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan Ya Çok Seversen’in 11’inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.  Ateş ve Leyla’nın arasındaki gerilimin tüm evi sardığı tanıtım yeni bölümde yaşanacaklara dair sinyaller veriliyor.

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Ya Çok Seversen'in 11’inci bölümünden yayınlanan ilk tanıtımında; Leyla ile Ateş’in arasındaki gerilim gittikçe büyüyüp ev halkını da etkilemeye başlamıştır. Tanıtımda Ilgaz’ın Ateş ve Leyla’nın arasındaki oyununu fark edip isyan ettiği anlar dikkat çekerken, Füsun’un Leyla’ya bulunduğu teklifle nelerin değişeceği şimdiden merakla bekleniyor.

Ya Çok Seversen’de Leyla ve Ateş arasındaki gerilim büyüyor…

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Ceyda Aşar, Senem Birlik’in birlikte yazdığı ve Ali Balcı’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

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Ya Çok Seversen’de Leyla ve Ateş arasındaki gerilim büyüyor…

Ya Çok Seversen’ heyecan dolu yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

Ya Çok Seversen’de Leyla ve Ateş arasındaki gerilim büyüyor…

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#Ya Çok Seversen#Kanal D#Ya Çok Seversen 11. Bölüm

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