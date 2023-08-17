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Ya Çok Seversen’de aşk rüzgarı esiyor…

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#Ya Çok Seversen#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 10:47

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan Ya Çok Seversen’de aşk rüzgarları esiyor. Yeni bölümden yayınlanan tanıtımda ikilinin romantik anları dikkat çekerken Ateş’e aşık olan Leyla’nın içinde kaldığı sıkıntılı durumdan nasıl kurtulacağı sorusu ise merakla bekleniyor.

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Türkiye’yle birlikte 20’den fazla ülkede eş zamanlı yayınlanmaya başlayan ve büyük beğeni toplayan, Ay Yapım’ın başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı dizisi ‘Ya Çok Seversen’de Ateş ve Leyla ikilisi aşk rüzgarına tutuluyor. Perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümden yayınlanan tanıtımda Leyla’ya duygularını açan Ateş onu daha yakından tanımak isterken bir tarafta çete diğer tarafta Füsun arasında kalan Leyla’yı zorlu bir sürecin beklediğinin sinyalleri veriliyor.

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Senem Birlik, Ceyda Aşar’ın birlikte yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

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Ya Çok Seversen’ heyecan dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de...

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#Ya Çok Seversen#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan

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