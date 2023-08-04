Ya Çok Seversen son bölüm izleme ekranı | Ya Çok Seversen 5. son bölümde Ateş ve Leyla arasında aşk başladı! İşte Ya Çok Seversen son bölümde yaşananlar

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Ya Çok Seversen son bölüm tek parça yayınlandı. Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği Ya Çok Seversen'in bu haftaki son bölümünde Jülide Arcalı'nın tasarımlarından birinin çalındığını fark eden İlter, durumu Ateş'e haber verdi. Ateş'e yardım eli bir kez daha Leyla'dan uzanırken ikili arasında başlayan aşk gelecek hafta çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. İşte, Ya Çok Seversen 5. bölümde yaşananlar.

YA ÇOK SEVERSEN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

YA ÇOK SEVERSEN 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan, çiftliğe gelince Yakup, Meryem, Onur, Barış ve Leyla zor duruma düşer. Bir yandan Ateş ve çocuklar arasındaki anlaşmazlıklar büyümektedir.

Çocukların hangi abisinin yanında kalacağına karar vermeleri gerekir. Füsun, çocukların bu kararını etkilemek için kolları sıvar.

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Ateş, Ilgaz’ın neden olduğu sorunlarla baş etmeye çalışır. Eski "eğlenceli" hayatını arar. Leyla, Ateş ve çocukların arasını düzeltmeye çalışırken yakınlaşan ikili birbirini kıskanmaya başlar. Leyla’nın sürprizi ise; Ateş’i şaşırtacaktır.

Ya Çok Seversen YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.