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'Ya Çok Seversen' oyuncularından lunaparkta eğlenceli anlar

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#Ya Çok Seversen#Kanal D#Kerem Bürsin
Ya Çok Seversen oyuncularından lunaparkta eğlenceli anlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 14:49

Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı, Ya Çok Seversen dizisinin yeni bölümünde oyuncular lunaparkta eğlenceli anlar geçirdiler. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın yeni bölümde yayınlanacak atlıkarıncadaki keyifli sahneleri şimdiden merakla bekleniyor.

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‘Ya Çok Seversen’ dizisinin başarısı ülke sınırlarını aşarken ekip ve oyuncular sette keyifli zamanlar geçirmeye devam ediyor. Her bölümü heyecanla beklenen dizinin yeni bölümüne eğlenceli lunapark sahneleri damga vuracak.

Ya Çok Seversen oyuncularından lunaparkta eğlenceli anlar

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Senem Birlik’in birlikte yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

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Ya Çok Seversen oyuncularından lunaparkta eğlenceli anlar

 

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#Ya Çok Seversen#Kanal D#Kerem Bürsin

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