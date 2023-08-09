'Ya Çok Seversen' oyuncularından lunaparkta eğlenceli anlar

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‘Ya Çok Seversen’ dizisinin başarısı ülke sınırlarını aşarken ekip ve oyuncular sette keyifli zamanlar geçirmeye devam ediyor. Her bölümü heyecanla beklenen dizinin yeni bölümüne eğlenceli lunapark sahneleri damga vuracak.

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Senem Birlik’in birlikte yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

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