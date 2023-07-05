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Ya Çok Seversen New York’un Times Meydanı’nda…

Güncelleme Tarihi:

#Ya Çok Seversen#Times Meydanı#Kerem Bürsin
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 17:58

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Ya Çok Seversen 6 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümü ile ekrana geliyor.

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Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan dizinin tanıtımı New York’un ünlü Times Meydanı’nda dev ekranda gösterildi.

"Ya Çok Seversen" başlıyor. İşte çok konuşulacak karakterleri…

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı yeni dizisi ‘’Ya Çok Seversen’’, 6 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Ekrana gelen tanıtımları ile izleyicinin dikkatini çeken ve büyük bir merakla beklenen dizinin çok konuşulacak karakterleri şöyle;

 Ateş Arcalı (Kerem Bürsin)

Ya Çok Seversen New York’un Times Meydanı’nda…

Arcalı ailesinin ikinci oğlu. Küçük bir çocukken çıktığı aile evine bir daha dönmemiş. Aileden gelen her şeyi reddetmiş. Dünyanın farklı yerlerinde başına buyruk yaşıyor. Bağlanmaya ve tüm kurallara sonuna kadar karşı. Bir şey dışında, annesi Jülide. O küçük bir çocukken ölen annesi, moda ikonu ve tasarımcı Jülide Arcalı adına açtığı moda okulu onun hassas noktası. Kimseye ihtiyacı olmadan yaşamayı bilen, dahi denilecek kadar zeki, zengin, çapkın, eğlenmeyi seven, yalana tahammülü olmayan ayrıca yardımsever bir adam.

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Leyla Kökdal (Hafsanur Sancaktutan)

Ya Çok Seversen New York’un Times Meydanı’nda…

Gerçek ailesini hiç tanımamış. Onları bir gün bulmayı istiyor. Bu yüzden ailesi gibi görünen bir grup ile düğün dolandırıcılığı yapıyor. Özel hayatında yalan söylemekten kaçınıyor, konu işe gelince kendini inandırmakta usta. İnsanın köklerini bulması gerektiğine ve aile olmaya inancı tam. Asil ve sert görüntüsünün altındaki kırılgan yapısını her şeye rağmen dik durarak saklamayı iyi beceriyor. Adaletli ve zenginlere karşı önyargılı. Aşık olmakla ilgili henüz bir fikri yok.

 

Füsun Arcalı (Hatice Aslan)

Ya Çok Seversen New York’un Times Meydanı’nda…

Ailenin halası, tasarımcı. Sosyetenin ta kendisi. Enerji çalışmaları yapıyor. Hayatını aile şirketine adamış. Bir kızı var, o da uzakta. Yeğeni Umut’u isteklerine göre manipüle etmiş hep. Şimdiye kadar güzel bir iş birlikleri olmuş. Ailenin adına ve şirkete gelecek en ufak bir karalama onu çıldırtır. İmaj onun için en önemli şey.

 

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İlter Evcili (Şerif Erol)

Ya Çok Seversen New York’un Times Meydanı’nda…

Gençliğinden beri Arcalı Çiftliği’nde uşak olarak çalışmakta. Ailenin kara kutusu. Herkes onu aileden görse de o nerede duracağını çok iyi bilen, seviyeli bir adam. Engel olamadığı şey ise nüktedan tavrı. Tüm çocukları çok seviyor ama Ateş onun için başka. Onu Jülide’nin emaneti olarak görüyor.

 

Umut Arcalı (Aziz Caner İnan)

Ya Çok Seversen New York’un Times Meydanı’nda…

Arcalı ailesinin en büyük oğlu. Çalışkan, hırslı ve karizmatik. Hayatını babasının yerine geçmek için ona benzemeye çalışarak yaşamış. Önüne çıkan kardeşi bile olsa bu uğurda yapmayacağı şey yok. Gerekirse şirketi bile zor duruma sokabilir. Halası Füsun onun en büyük destekçisi.

 

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Yakup Civelek (Nazmi Kırık)

Ya Çok Seversen New York’un Times Meydanı’nda…

Leyla’nın dahil olduğu dolandırıcı ekibin kurucusu. İş üzerindeyken genelde Leyla’nın babasını oynar. Leyla onun için çok önemlidir ama çıkarları ters düştüğünde onu bile satabilir. Ağzı laf yapar, insanları manipüle eder. Zor durumda kaldığında kurban pozisyonuna geçer. Hatalarını asla kabul etmez. Hiçbir zaman kıymetinin bilinmediğinden yakınır. Cimridir.

 

Meryem Yunus (Mine Kılıç)

Ya Çok Seversen New York’un Times Meydanı’nda…

Dolandırıcı ekibin üyesidir. Genelde Leyla’nın ablasını oynar. Gerçek hayatta da aynı duyguyla yaklaşır ona, en yakın dostudur. Uyanıktır, sezgileri güçlüdür. Gizli bir şey yaptığında dil sürçmeleriyle kendisini ele verir. Her daim bakımlıdır. Dedikoduyu sever.

 

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Onur Yılmaz (Oğulcan Arman Uslu)

Ya Çok Seversen New York’un Times Meydanı’nda…

Dolandırıcı ekibin abisi. Hakkaniyetli, sahiplenici ve merhametli. Yakup ona çok güvenir. Güvenlikten sorumlu, gözü kulağı açık. Bir tek aşkta kör gözleri. Leyla’ya yıllardır platonik aşık ama bir türlü itiraf edemiyor reddedileceği korkusuyla. Onu her gelinlikle gördüğünde içten içe üzülüyor. Bir tek Meryem bunun farkında.

 Ya Çok Seversenmerakla beklenen ilk bölümü ile 6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D’de…

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#Ya Çok Seversen#Times Meydanı#Kerem Bürsin

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