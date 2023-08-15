Ya Çok Seversen dizisinin yeni bölümünden heyecan dolu tanıtım yayınlandı…

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Yayınlandığı ilk bölümden beri birçok ülkede takip edilen ve sosyal medya gündemlerinden inmeyen Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Ya Çok Seversen’in yeni bölümünden heyecan dolu tanıtım yayınlandı. Perşembe akşamı sevenleriyle buluşacak dizinin 7’nci bölüm tanıtımında Füsun’un Leyla’yı kendisi için çalışması konusunda tehdit etmesi Leyla’yı Ateş konusunda gittikçe köşeye sıkıştırıyor. Tanıtımın sonunda davetten basının karşısına Ateş ve Leyla’nın el ele çıkması ile Ateş’in Leyla kim sorularına “Leyla, Sevgilim…” demesi yeni bölümde yaşanacak romantik anların sinyallerini veriyor.
‘Ya Çok Seversen’ heyecan dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de...