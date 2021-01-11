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Televizyon
Haber Giriş: 11.01.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

WhatsApp gizlilik sözleşmesindeki büyük tehlike ne? Türkiye ne yapacak?

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Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında WhatsApp'ın kısa süre önce kişisel verilerin birçok şirketle paylaşımına olanak tanıyan gizlilik sözleşmesi gündeme geldi.

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini değiştirmesiyle kullanıcılardan tepki çekmesi, alternatif uygulamaların önemi fazlasıyla arttı. WhatsApp özellikle Facebook ile veri senkronizasyonunun nasıl yaptığını açıklayan yeni bir kullanıcı sözleşmesini kullanıcılarına sundu. Ancak daha da önemlisi söz konusu şartları kabul etmek için 8 Şubat’a kadar süre tanıdı.

 

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