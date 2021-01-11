WhatsApp gizlilik sözleşmesindeki büyük tehlike ne? Türkiye ne yapacak?

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini değiştirmesiyle kullanıcılardan tepki çekmesi, alternatif uygulamaların önemi fazlasıyla arttı. WhatsApp özellikle Facebook ile veri senkronizasyonunun nasıl yaptığını açıklayan yeni bir kullanıcı sözleşmesini kullanıcılarına sundu. Ancak daha da önemlisi söz konusu şartları kabul etmek için 8 Şubat’a kadar süre tanıdı.