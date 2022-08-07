‘Wakanda’ya dönmek eve gelmek gibi" Wakanda Forever oyuncuları Barbaros Tapan ile bir araya geldi

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Marvel’in siyah çizgi roman karakteri “Black Panther”in 2018’de beyazperdeye aktarılışı devrim yaratarak, seyircide inanılmaz bir karşılık bulmuştu. Oyuncu kadrosu tamamen siyah karakterlerden oluşan film, büyük bir başarı getirdi. Ryan Coogler’ın yönettiği film, 2019 Oscar Ödül Töreni’nden üç ödülle dönerek, başarısını kanıtladı. Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o, Michael B. Jordan gibi üst düzey oyuncu kadrosu, filmin başarılı olmasının en büyük etkenlerinden oldu. Ancak “Black Panther” rolünü canlandıran Chadwick Boseman’in 2020’de kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi, hem Marvel hayranlarında hem de film ekibinde büyük üzüntü yarattı. Bu üzücü olay ve pandemi nedeniyle devam filminin hazırlıklarına bir süre ara veren Marvel, “Black Panther: Wakanda Forever”, Kasım 2022’de vizyona girecek. Film ekibiyle San Diego’daki “Comic-Con” etkinliğinde buluşan Barbaros Tapan, merak edilenleri sordu.

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◊ Lupita, hayali Wakanda ülkesine dönmek nasıl bir duyguydu?

Lupita Nyong’o: Wakanda’ya dönmek ve izleyiciye Wakanda’yı yeniden göstermek harika bir duygu. Çok fazla şey söyleyemiyorum ama Wakanda’nın evreni genişliyor ve izleyicinin dört gözle bekleyeceğiniz çok şey var hikâyede.



◊ Letitia, aynı soruyu size de sormak istiyorum, geri dönmek nasıl bir duyguydu?

Letitia Wright: Benim için büyük bir lütuftu. Karakterlerimizle bir aile olduk ve birlikte büyüdük. Bu filmi sunmaktan ve karakterlerimizin ortaya koyduğu “kardeşliği” onurlandırmaktan büyük gurur duyuyoruz.



◊ Danai, Black Panther’in yarattığı büyük etkiyi görmek nasıl bir şey?

Danai Gurira: Benim için en harika anlardan biri; bu muazzam sanatçıları izlemek oldu. Ben Zimbabwe’de büyüdüm. Hep Amerikan tiyatrosunu, sinemasını takip ettim ve işleri gıptayla izledim. Bütün o süper kahraman filmlerini…



◊ Şimdi ise bahsettiğiniz o süper kahraman filmlerinden birinde oynuyorsunuz…

Danai Gurira: Evet, öyle! Şu an bu topluluk içinde olmak, sinema kültürünü birlikte kutluyor olmak, benim için her şey demek. Ben de bu filmin bir parçası oldum, bunun için çok mutluyum.



◊ Florence, Wakanda’ya dönmek sizin için nasıldı, hislerinizden bahseder misiniz?

Florence Kasumba: Eve gelmek gibi… Çünkü birlikte çok zaman geçirdik. Birlikte çok fazla prova yaptık. “Black Panther 2” üzerinde çok uzun süre çalıştık. Birazdan hep birlikte ne çektiğimizi göreceğiz ve izleyeceğimiz için çok heyecanlıyım.

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SİYAHLARA MUAZZAM BİR ENERJİ AKTARDI



◊ Winston, filme gösterilen sevgi ve hayranlık gözle görülür bir şekilde çok büyük. Neler hissediyorsunuz, bize anlatır mısın?

Winston Duke: Çok fazla şükran doluyum. Burada herkesle birlikte olduğum için çok minnettarım. Seçtiğim ailemle burada olmaktan, bu kadar sevgi gösterilen bir projede yer almaktan çok minnettarım. Her bir katılımcının; kamera arkasından kamera önüne kadar, herkesin sevgisi ve emeği var filmde. Ve bunun bir parçası olabildiğim ve izleyicilerimizle paylaşabildiğim için gerçekten minnettarım.



◊ Mabel ve Alex, Marvel Sinematik Evreni’ne, Wakanda’ya çağrılmak nasıl bir duyguydu? Bu ânı ilk kimlerle paylaştınız?

Mabel Cadena: Hatırlıyorum da çok çılgıncaydı! Tüm ailemle telefon görüşmesi yaptım, bu harika haberi paylaştım. Bunun bir parçası olduğuma hâlâ inanamıyorum. Burada olduğum için gerçekten heyecanlıyım.



◊ Alex, peki ya siz?

Alex Livinalli: Çok heyecan vericiydi, hemen annemi aradım. Cevap vermedi. Bu yüzden kız arkadaşımı aradım ama o da cevap vermedi! Sonra annemi tekrar aradım ve şükürler olsun telefonu açtı. Haberi paylaşmak çok heyecan verici bir andı. Bu işe dahil olduğumu bilen tek iki kişi onlardı. 14 ay gibi bir süre gizlemek zorunda kaldım. Bu yüzden, artık herkes bildiği için çok daha mutluyum (gülüyor).



◊ Michaela ve Dominique, burada olmak size nasıl hissettiriyor?

Michaela Coel: Bu seyirciyi görmek bana, “Black Panther”i izlemeye gittiğim zamanları hatırlatıyor. Filmi Gana’da üç ya da dört kez izledim. Yeniden Amerika’da izledim, İngiltere’de izledim. Bu filmin seyirciye kattığı çok benzersiz bir şey var.

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Michaela Coel: Bana çok yabancı bir enerjiydi bu, ilk kez hissetmiştim bunu. Bir siyah süper kahraman topluluğu tarafından oluşturulan bir enerji bu ve bu enerjinin siyah insanlara aktarılışı muazzam. Gerçekten çok özel hissediyorsunuz. Bütün bunlar bana, “Black Panther”in devam filminin kadrosunda olmanın nasıl büyük bir onur olduğunu hatırlatıyor. Çok hassas ve çok güzel bir sürece destek veriyor olmak diye tanımlayabilirim. Gerçekten böyle hissettiriyor.Dominique Thorne: Ben de aynı şekilde hissediyorum. Hepimiz biliyoruz ki, “Black Panther”in dünya üzerindeki etkisi silinmez. Bu tarif edilemez; fiziksel, duygusal, zihinsel ve hepsinden önemlisi ruhsal bir şeydi. Beyazperdeye ikinci filmle dönmenin ve bu güzel, yenilikçi fikirleri sergilemenin bir parçası olduğum için mutluyum. Tüm bunlar, hikâyelerin olması gereken perspektiften anlatılması, hikâyelerin kendisinin çok güzel ve özel olması... Bu bir nimet, bir hediye.

SEYİRCİLERİN FİLMİ OLAN SEVGİSİ İNANILMAZ



◊ Tenoch, siz sahneye çıkmadan önce, hayranlarınız ‘Namor’ diye bağırıyordu. Bu sizi neler hissettirdi?

Tenoch Huerta: Heyecanlıyım ve burada olduğum için çok mutluyum. Bu büyük bir onur. Seyircilerin filme olan ilgisi ve sevgisi inanılmaz, onlara katılıyorum; Namor harika!



◊ Ryan, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Ryan Coogler: Bu filmi şimdi ilk kez hep birlikte izleyeceğiz. Tüm hayranlarımıza iyi seyirler diliyorum, umarım filmi beğenirler.

Chadwick Boseman ‘Black Panther’ olarak yaşayacak

Marvel’in “Black Panther”i olarak dünya çapında şöhrete kavuşan ABD’li oyuncu Chadwick Boseman’in 2020 yılında kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi büyük şok ve üzüntü yaratmıştı. 2016 yılında kansere yakalanan, ancak hastalığını kamuoyundan gizleyen oyuncu, vefatından bir yıl sonra “Ma Rainey’s Black Bottom” adlı filmdeki performansıyla Oscar’a aday olduğunu göremedi. Yapım ekibi, oyuncunun anısına saygıdan dolayı “Black Panther” rolünü kimseye vermedi, hikâyeye başka türlü devam etti.