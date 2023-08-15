Aslı ile Mehmet'in mutluluğu yarım mı kalacak?

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Alanur, uçağı bahane ederek Beste ve Mahmut'un düğününden erken ayrıldı. Mina yaşananlara daha fazla dayanamayarak herkesi derinden sarsacak bir karar verdi.

Alanur'un hastalığını öğrenen Ziya, durumu Mehmet ile paylaştı. Onu yalnız bırakmak istemediğini söyleyen Ziya, ailesini Mehmet'e emanet etti.

Vakit kaybetmeden Alanur'un yanına koşan Ziya,her şeyi bildiğini ve onu bir daha asla yalnız bırakmayacağını söyledi.

Alıntı Metni

ZİYA, SEVDİĞİ KADINI YALNIZ BIRAKMADI

Haberin Devamı

Apar topar hastanedeye kaldırılan Mina'dan çok geçmeden güzel haber geldi Hemşireye babasını görmek istediğini söyleyen Mina, karşısında abisini buldu.

MİNA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Yaptıklarından pişmanlık duyan Mina, galeriyi Haticenin yaktığını söyledi.

Öfkeden deliye dönen Mehmet, Hatice ve ailesini evden kovdu.

'HEMEN GİDİYORSUNUZ BU EVDEN!'

İyice köşeye sıkışan ve hırstan ne yapacağını şaşıran Hatice, tedavisi bittikten sonra eve gelen Mina'ya babasının Alanur ile gittiğini söyledi.

Ziya'yı iş gezisinde sanan Mina, gerçekleri öğrenince bir kez daha yıkıldı.

Yıllar sonra öğrendiği kardeşini ziyaret eden Beste, sözleriyle onu sakinleştirmeyi başardı.

Haberin Devamı

Abilerin, ben, Aslı, babamız... Hepimiz senin çok mutlu olmanı istiyoruz

Aslı'nın artan mide bulantıları Beste'yi şüphelendirdi. Ablasının ısrarı ile test yapan Aslı, hamile olduğunu öğrendi.

Alanur'un rahatsızlığı nedeniyle üzgün olan Katy, Mehmet ile dertleşti. İkilinin konuşmalarının beklenmedik bir şahidi vardı: Mina.

Mehmet'e karşı zafer kazanmak isteyen Nevzat, Selçuk'un zayıflığından faydalanarak onu yanına çekti.

Aslı, güzel haberi Mehmet'e hazırladığı sürprizle verdi.

Aslı'nın bebek haberi Beste'yi mutlu ettiği kadar hüzünlendirdi de... 'Hiçbir zaman anne olamayacağım' diyen Beste, Mahmut ile evlendiği için vicdan azabı çekmeye başladı.

Haberin Devamı

Bahçedeki sesleri duyup peşinden giden Mehmet; Hatice'yi son andan elinden kaçırdı.

Aslı ile Mehmet, bebek müjdesini vermek için bütün aileyi kahvaltı masasında topladı. Güzel haber, Karlı malikanesini bayram yerine çevirdi.

Beste'nin üzülmesine dayanamayan Mahmut, evlatlık alabilmek için işlemlere başladı.

BESTE'NİN BÜYÜK HÜZNÜ

Dizinin final sahnesinde;

Fatoş'tan kır evine gelen kişinin Hatice olduğunu öğrenen Mehmet, korkunç planı çözdü. Vakit kaybetmeden Aslı'yı arayan Mehmet, belli etmeden onu uyarmaya çalıştı.

Hatice, beklemediği bir anda elinde silahla karşısına çıktığı Aslı'yı uçurumun kenarına götürdü.

Haberin Devamı

Karşısında Mehmet'i gören ve Hatice'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan Aslı, hamle yaparak kocasına koştu. Tam da bu sırada silah ateş aldı...