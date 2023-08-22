'Veda Mektubu'ndan muhteşem final... Son bölümü ekrana kilitledi

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Dizinin 24. bölümünde;

Fatoş'tan kır evine gelen kişinin Hatice olduğunu öğrenen Mehmet, korkunç planı çözdü. Vakit kaybetmeden Aslı'yı arayan Mehmet, belli etmeden onu uyarmaya çalıştı.

Hatice, beklemediği bir anda elinde silahla karşısına çıktığı Aslı'yı uçurumun kenarına götürdü.

Karşısında Mehmet'i gören ve Hatice'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan Aslı, hamle yaparak kocasına koştu. Tam da bu sırada silah ateş aldı...

MEHMET AĞIR YARALI

Mehmet apar topar hastaneye kaldırıldı.

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Metin'den yardım isteyen Mehmet, Nevzat'ı köşeye sıkıştırmayı başardı.

Eve gelen polisler, Nevzat'ı gözaltına aldılar.

Aslı'yı arayan Selçuk, kötü haberi öğrendi: Hatice gözünü bile kırpmadan Mehmet'i vurdu...

Beste'nin üzülmesine dayanamayan Mahmut, evlatlık alabilmek için işlemlere başladı. Çok geçmeden kötü haber Beste ile Mahmut'a da ulaştı.

BESTE VE MEHMUT EVLAT EDİNMEYE KARAR VERDİLER

Doktorlar çok kan kaybeden Mehmet'e vakit kaybetmeden müdahale ettiler. Mehmet'ten uzun uğraşların ardından iyi haber geldi.

Neden gözaltına alındığını anlamaya çalışan Nevzat, duydukları ile şoke oldu: Sen en başta ailene ihanet etmişsin!

Nevzat'ı sorguya alan Metin'e haber telefonla geldi: Kızın senden de beter!

Beklemediği bir anda Firdevs'i karşısında gören Aslı, sinir krizi geçirdi.

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Bir anda yere yığılan Aslı, kendine geldiğinde Mehmet'in ameliyattan çıktığını ve yoğun bakıma alındığını öğrendi.

Hastane bahçesinde Hatice'yi gören Firdevs, polisi arayarak kızını ihbar etti.

Bir anlık boşluktan faydalanarak Mehmet'in odasına giren Hatice, Aslı'ya yakalandı. Genç kadını son andan elinden kaçıran Aslı, Mahmut'tan yardım istedi.

HATİCE, MEHMET'İN ODASINA KADAR GİRDİ

Taburcu olan Mehmet'in eve dönüşü, Karlı Malikanesi'ni bayram yerine çevirdi.

Selçuk ile dertleşen Mina, abisine gelecek planlarından bahsederken Alanur'un hasta olduğunu da söyledi.

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Firdevs, Nevzat'ı hapishanede ziyaret etti ve ona ayrılık kararından bahsetti.

Mehmet ile Mina'nın konuşmalarına şahit olan Aslı, annesinin hastalığını tesadüfen öğrendi.

Beyninde bir kitle varmış. Siz üzülmeyin diye söylemedi...

Annesinin içinde bulunduğu durumu anlamadığı için kendini suçlayan Aslı'yı sakinleştirmek hiç kolay olmadı.

Aslı, Alanur'un durumunu ablası Beste'ye de anlattı.

Bütün kardeşler günler sonra aynı masada toplandı. Akşam yemeği öncesi konuşma yapan Mehmet'in sözleri çalan zilin sesiyle bölündü.

KARDEŞLER ARASINDAKİ BUZLAR ERİDİ

Elinde bavulu ile malikaneye gelen Firdevs, yeğenlerine veda etti.

Tüm aramalara rağmen bir türlü bulunamayan ve Karlı Ailesi'ne kabusu yaşatmaya kararlı olan Hatice de aynı dakikalarda malikanenin bahçesindeydi. Hatice, üzerine benzin döktü ve kendini ateşe verdi.

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HATİCE, KENDİNİ YAKMAYA KALKTI

Dizinin son sahnesinde;

Aslı ve Mehmet'in kızları dünyaya geldi. Aşkı uğruna eğitimini yarıda bırakan Aslı kendi dans akademisini açtı. Vücudunun büyük kısmı yanan Hatice, tedavisinin ardından akıl hastanesine yatırıldı. Beste ve Mahmut hayalini kurdukları çocuğa kavuştular ve evlat edindiler. Fatoş ve Paşa evlendi.

"Vedaları kimse sevmez..."