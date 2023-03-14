Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Veda Mektubu’ndan bomba tanıtım

Güncelleme Tarihi:

#Veda Mektubu#Veda Mektubu 4. Bölüm Fragman#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 11:33

Aslı ve Mehmet düğün hazırlığı yaparken; Alanur, Ziya ve Seher arasında dengeler değişmeye başladı…

Haberin Devamı

Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği dizisi Veda Mektubu, üçüncü bölümü ile ekrana geldi.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı dizinin yayınlanan üçüncü bölümü heyecanlı ve duygusal sahneleri ile yine dikkatleri üzerine çekti.

Veda Mektubu’ndan bomba tanıtım

Alanur ve Aslı’nın yüzleştiği, Mehmet ve ailesinin tüm yaşananlara tanık olduğu, Seher’in ise gerçek yüzünün ortaya çıktığı o anlar izleyiciden tam not aldı. Sosyal medyada da oldukça konuşulan dizinin final sahnesi de dikkat çekti. Aslı ve Mehmet’in düğün gününde Hatice’nin tüm gerçekleri Aslı’ya açıklaması izleyicinin yeni bölüme dair merakını iyice arttırdı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Nikaha dakikalar kala öğrendiği gerçekle şoke olduNikaha dakikalar kala öğrendiği gerçekle şoke olduHaberi görüntüle

 Veda Mektubu’ndan bomba tanıtım….

 “Mehmet’in bu mektuptan haberi var mı Aslı… Alt tarafı senin annenle onun babasının bir geçmişi var. Mehmet bunu öğrense, seni terk etse çok acı olmaz mı?”

Veda Mektubu’ndan bomba tanıtım

 Veda Mektubu’nun ekrana gelen dördüncü bölüm tanıtımı da sürükleyici bir bölümün sinyalini verdi. Ekrana gelen yeni tanıtımda Mehmet ile evlenmek için annesini karşısını alan Aslı, şok üstüne şok oluyor. Önce Mehmet'in odasında bir küpe bulan Aslı, daha sonra annesi Alanur tarafından tehdit ediliyor. Alanur Aslı'ya eğer Mehmet ile evlenmekten vazgeçmezse, ona veda mektubundan bahsedeceğini söylüyor.

Veda Mektubu’ndan bomba tanıtım

Zengin oyuncu kadrosunun yanı sıra kalplere dokunan hikayesi ile de beğeni kazanan Veda Mektubu heyecan dolu yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

Veda Mektubu’ndan bomba tanıtım

Haberle ilgili daha fazlası:
#Veda Mektubu#Veda Mektubu 4. Bölüm Fragman#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!

Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık
Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once
Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı? ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

#Mantar