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Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği dizisi Veda Mektubu, üçüncü bölümü ile ekrana geldi.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı dizinin yayınlanan üçüncü bölümü heyecanlı ve duygusal sahneleri ile yine dikkatleri üzerine çekti.

Alanur ve Aslı’nın yüzleştiği, Mehmet ve ailesinin tüm yaşananlara tanık olduğu, Seher’in ise gerçek yüzünün ortaya çıktığı o anlar izleyiciden tam not aldı. Sosyal medyada da oldukça konuşulan dizinin final sahnesi de dikkat çekti. Aslı ve Mehmet’in düğün gününde Hatice’nin tüm gerçekleri Aslı’ya açıklaması izleyicinin yeni bölüme dair merakını iyice arttırdı.

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Veda Mektubu’ndan bomba tanıtım….

“Mehmet’in bu mektuptan haberi var mı Aslı… Alt tarafı senin annenle onun babasının bir geçmişi var. Mehmet bunu öğrense, seni terk etse çok acı olmaz mı?”





Veda Mektubu’nun ekrana gelen dördüncü bölüm tanıtımı da sürükleyici bir bölümün sinyalini verdi. Ekrana gelen yeni tanıtımda Mehmet ile evlenmek için annesini karşısını alan Aslı, şok üstüne şok oluyor. Önce Mehmet'in odasında bir küpe bulan Aslı, daha sonra annesi Alanur tarafından tehdit ediliyor. Alanur Aslı'ya eğer Mehmet ile evlenmekten vazgeçmezse, ona veda mektubundan bahsedeceğini söylüyor.

Zengin oyuncu kadrosunun yanı sıra kalplere dokunan hikayesi ile de beğeni kazanan Veda Mektubu heyecan dolu yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…