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Nikaha dakikalar kala öğrendiği gerçekle şoke oldu

Güncelleme Tarihi:

#Veda Mektubu#Veda Mektubu 3. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 23:18

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği; hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı 'Veda Mektubu' heyecan dolu bir bölümle ekranlardaydı. Dizinin 3. bölümünde Aslı, öğrendiği gerçekle şoke oldu.

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Dizinin yeni bölümünde;

Aşık olduğu adamı annesine bir türlü kabul ettiremeyen Aslı, ardında bir mektup bırakarak evi terk etti.

Evliliğini yıllarca Ziya ile Alanur'un geçmişteki büyük aşklarının gölgesinde yaşayan Seher, intikamını almak için harekete geçti.

Nikaha dakikalar kala öğrendiği gerçekle şoke oldu

Oğlunun yanındaymış ve destekçisiymiş gibi görünen Seher, Aslı'yı ailesinden koparmak için ilk adımı attı.

ASLI'YA KARLI AİLESİ'NDEN SICAK KARŞILAMA / İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Müstakbel gelinini karşısında görünce şoke olan Ziya, eşi Seher'i dinledikten sonra Aslı'ya elini öptürdü.

Nikaha dakikalar kala öğrendiği gerçekle şoke oldu

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Kızını almak için Karlı Malikanesi'ne giden Alanur beklemediği bir tavırla karşılaştı.

Ziya'nın annesine yazdığı 'Veda Mektubun'nden haberdar olduğunu söyleyen Aslı, sözleri ile Alanur'u paramparça etti.

ALANUR, ASLI'NIN SÖZLERİYLE SARSILDI / İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ben senin gibi geçmişin acısını çocuklarından çıkaran bir anne olmayacağım!

Nikaha dakikalar kala öğrendiği gerçekle şoke oldu

Aslı'ya en sıcak karşılamayı Mehmet'in küçük kız kardeşi Mina yaptı.

Oğlu ile konuşan Ziya, ondan çok vakit kaybetmeden nikah işlemlerine başlmasını istedi.

Nikaha dakikalar kala öğrendiği gerçekle şoke oldu

Mehmet'i kaybetmeyi bir türlü kabullenemeyen Hatice, gece yarısı eski nişanlısının odasında gitti.

HATİCE, MEHMET'İN ODASINA DALDI / İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ben seni ölene kadar bekleyeceğim Mehmet. Bunu gurur yapmam...

Aynı dakikalarda Aslı da, sevgilisini özlediğini söyleyerek odasına geldi.

Evlilik için gün sayan iki sevgilinin konuşmasına şahit olan Hatice, küpesini Mehmet'in odasına attı.

Nikaha dakikalar kala öğrendiği gerçekle şoke oldu

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Bir daha beni bu duruma sokarsan yemin ediyorum 1 saat içinde bu evden taşınmak zorunda kalırsınız!

Evdekileri atlatarak Aslı ile birlikte dışarı çıkan Mehmet, ona evlenme teklif etti. Aslı beklenemedik anda gelen teklifle duygusal anlar yaşadı.

MEHMET'TEN ROMANTİK TEKLİF / İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nikaha dakikalar kala öğrendiği gerçekle şoke oldu

Sen beni hayatımın en mutlu erkeği yaptın, ben de yaşadığım süre boyunca seni dünyanın en mutlu kadını yapmak için uğraşacağım...

Seher, Aslı ile Mehmet'in evde olmamasını fırsat bilerek Hatice ve annesiyle konuştu, planlarını kusursuz bir şekilde uygulamak için onlardan yardım istedi.

SEHER BÜYÜK PLANINI AÇIKLADI / İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

O kıza bu evde cehennemi yaşatacağım!

Kayınvalidesi ile gelinlik provasına giden Aslı, yanında ablası Beste'yi de götürdü. Aslı'nın seçimleri defalarca Seher engeline takıldı.

GELİN VE KAYINVALİDE GELİNLİK ALIŞVERİŞİNDE / İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Nikaha dakikalar kala öğrendiği gerçekle şoke oldu

Ziya, Alanur'un yanına giderek ona "Biz istesek de istemesek de bu evlilik gerçekleşecek. Yarına gün aldılar. Gel çocuklarımızın yanında olalım. Kul hakkına girmeyelim" dedi. Alanur'un kararı ise netti!

Ziya'nın Alanur'u nikaha davet ettiğini öğrenen Seher, bu duruma sinirlendi. eşinden hesap sormaya çalıştığında ise sert bir tepki ile karşılaştı.

SEHER'E BİR DARBE DE ZİYADAN GELDİ / İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nikaha dakikalar kala öğrendiği gerçekle şoke oldu

Bana bir daha bu konuyla ilgili gelme. Çünkü bir daha bu kadar kibar olmayabilirim!

Dizinin final sahnesinde;

Mehmet nikah öncesi Aslı'ya annesinin seçtiği değil, kendi beğendiği gelinliği hediye etti. Odasında nikah saatinin gelmesini bekleyen Aslı'nın tadı gelen davetsiz misafirle kaçtı.

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Biz Mehmet ile geçen haftaya kadar nişanlıydık. Bu evde yaşıyoruz. Allah nasip ettiği sürece de yaşamaya devam edeceğiz... Sen bilmiyor muydun?

VEDA MEKTUBU 4. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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#Veda Mektubu#Veda Mektubu 3. Bölüm#Kanal D

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